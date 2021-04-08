Korona olan tekrar korona olur mu? İkinci kez Covid-19’a yakalanmak mümkün mü? Eğer mümkün ise hastalık daha hafif mi yoksa daha ağır mı geçirilir? İşte yanıtlar...

Korona olan tekrar korona olur mu?

Yeditepe Üniversitesi Hastalıkları Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, koronavirüsü geçirenlerin tekrar geçirip geçirmeyeceğini şöyle anlattı:

"Bu soruya yanıt olarak teorik bilgilerimize dayanarak, “evet geçirebilir” diyoruz. 31 Aralık 2019'dan 15 Nisan 2020 tarihine kadar dünyada görülen 2 milyona yakın vakayla ilgili bilgilere baktığımızda; hastaların iyileştikten sonra yüzde 30 kadarında antikor tespit edilmiş.

Ancak bu antikorların düşük düzeyde olduğu görülüyor. Düşük düzey antikorun ne kadar virüsü yok edebilecek güce sahip olduğunu açıkçası bilmiyoruz.

Dolayısıyla bir kez geçirebilen tekrar geçirebilir düşüncesiyle hareket edilmeli ve salgın pandemi sınırında devam ettiği sürece sosyal mesafeye çok dikkat edilerek, diğer korunma önlemlerine de sıkı sıkıya uyulmalı. Şu anki bilgilerimiz teorik ve bir 6 ay daha hastalığın izlenmesi gerekiyor."