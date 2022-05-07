Koronavirüs salgınında iki yılı aşkın süre geride kaldı. Omicron varyantıyla vaka sayılarında önemli bir düşüş yaşandı. Bu sebeple HES kodu uygulaması kaldırıldı. Ayrıca hastaneler ve toplu taşıma araçlarının dışında maske kullanımı zorunluluğu kaldırıldı. Bu sebeple zorunlu karantina uygulamasının kalkıp kalkmadığı merak ediliyor?

Korona olan karantinaya giriyor mu? Zorunlu karantina bitti mi?

Hes Kodu ve maske zorunluluğu kaldırıldı. Ancak zorunlu karantina uygulaması kaldırılmadı. PCR testi pozitif çıkanlar için zorunlu izolasyon süreci başlatılıyor. Salgında ilk iki yıl zorunlu karantina süreci 14 gündü omicron varyantıyla birlikte izolasyon süresi 7 güne indirildi.

Semptomları olan kişiler semptom başlangıcından itibaren, semptomu olmayan kişiler ise ilk PCR testi için numune alınmasından itibaren 7 gün boyunca izolasyona alınır, 7. günün sonunda semptomsuz veya hafif semptomlu olup son 24 saat içinde antipiretik almaksızın ateşi olmayan kişilerin izolasyonu PCR testi yapılmaksızın sonlandırılır. Ancak izolasyon süresi sonlanmış olmakla birlikte kısmi risk nedeniyle bu kişiler 10 güne kadar maske ve mesafeye azami dikkat etmelidir.

Yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, immunsupresif hastalar vb. toplu yaşam alanları gibi) bakım verilen alanlarda kalan ve hizmet sunan kişilere 10 gün izolasyon uygulanır. Yüksek riskli kişilere hizmet veren kişiler için 7. gün izolasyon süreleri sonlanmış olsa bile 10 gün süreyle riskli gruba hizmet vermemelidir.