Korona, o hastaları daha kolay öldürüyor

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, Covid-19’un inme geçiren hastayı daha kolay öldürdüğünü belirterek, “Covid-19 inmeyi tetikler. İnme varsa, Covid-19 daha ağır seyredebiliyor” dedi.

57’inci Ulusal Nöroloji Kongresi’nde konuşan Prof. Dr. Topçuoğlu, pandeminin dördüncü dalgasının belirli bir hızda devam ettiğini hatırlatarak, şunları ifade etti: “Yoğun bakımda hasta takip eden bir hekim olarak söylüyorum, tablo çok ağır seyredebiliyor. Pandemiden çıkamamamızın nedeni aşı olmayanlar. Lütfen aşınızı olun, maskenizi takın.”

‘Dört ila sekiz saat arası önemli‘

Topçuoğlu, “SARS-CoV-2 virüsü beyne giremiyor ya da ancak çok çok özel şartlarda girebiliyor. Ama mevsimsel gribe göre çok daha fazla oranda inmeyi tetikliyor. İnme varsa da Covid-19’un ağır seyretmesine yol açabiliyor” dedi.

“Beyin sağlığı olmadan sağlık olmaz” diyen profesör, sağlıkla yaşanacak yılların kaybında nörolojik hastalıkların ilk sıralarda yer aldığını söyledi. Her yüz kişiden birinin ise inme (felç) geçirdiğini belirten Topçuoğlu, “Yüzde kayma, kolda güçsüzlük, konuşma bozukluğu belirtileri inmeyi düşündürmeli” dedi.

İlk dört ila sekiz saat arasında hastaneye gidilirse tedavide çok daha iyi sonuç alındığını belirten profesör, şunları söyledi: “Ülkemizin önemli bir sathını kapsayan bir inme hastası sevk ve idare sistemi var. İnme belirtisi olduğunu düşünenler derhal 112’yi aramalı. 112 en uygun şartlarda, en uygun hastaneye zamanında getirir. Ama pandemide kendi kendine geçer diye hastaların beklediğini görüyoruz. Tedavi zamana bağlıdır. Birçok hasta 112’yi geç arayınca ve hastaneye geç ulaşınca tedavi dönemini kaçırıyor.”