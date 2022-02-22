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Korona Virüs Korona kısıtlamaları kalkacak
Korona Virüs

Korona kısıtlamaları kalkacak

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de baharla birlikte koronavirüse karşı zorunlu önlemlerin kaldırılması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 07:30:00 - 2022-02-22 07:47:11
Korona kısıtlamaları kalkacak

Avrupa’da bazı ülkelerde maske zorunluğu ve seyahat sınırlamaları kaldırılırken, pozitif vakalar için karantina uygulamasına da son verildi. Türkiye’de de önümüzdeki süreçte vakalardaki düşüşe bağlı olarak aşamalı olarak normalleşme adımlarının atılması bekleniyor. Buna göre şehir içi ve şehirlerarası toplu taşımalar ile kapalı alanlarda maske zorunluluğu bir süre daha devam edecek. Ancak bahar aylarından itibaren bu tedbirin bireysel tercihe bırakılacağı belirtiliyor. Türkiye gazetesinin haberine göre, açık havada ise maske mecburiyetinin tamamen kaldırılacağı ifade ediliyor.

Türkiye’de bir süredir, pozitif vakaların temaslılarına karantina zorunluluğu uygulanmıyor ve belirtisizlere test yapılmıyordu. Bu uygulama aynı şekilde devam edecek. Önümüzdeki süreçte ise sadece ‘hasta’ olarak nitelendirilenlere test yapılması tartışılıyor. Salgınla ilgili yapılan değerlendirme toplantılarında “Bundan sonra risk gruplarını ve 65 yaş üstünü önemseyen ve önceleyen bir politika izlenerek, diğer bütün alanlarda normale dönüş planlanacak. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte bizde de rahat bir döneme geçilecek. Burada üzerine gidilmekten vazgeçilmeyecek tek konu, 65 yaş üstü eksik aşılılar, aşısızlar ve risk gruplarıdır” görüşü dile getirildi. Uzmanlara göre mevcut önlemler bahar aylarına kadar devam ederse problem büyük ölçüde aşılmış olacak.

Türkiye’de son bir haftadır vaka yayılım hızında yavaşlama gözleniyor. Aktif vaka sayısında da hızlı bir düşüş yaşanıyor. 850 bin sınırına dayanan aktif vaka bir hafta içinde 750 binin altına geriledi. Testlerin pozitif çıkma oranı da uzun bir aradan sonra yüzde 16 seviyesine düştü. Öte yandan, 65 yaş üstü ve risk gruplarında kullanılmaya başlanan Covid ilacı Molnupiravir’in Türkiye’de üretimine hız verildi. İlacın Covid hastalarında kullanımı ile birlikte hastane yüklerinin daha da azalması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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