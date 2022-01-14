Ülkemizde günlük vaka sayılarını 60 ile 70 bin arasında değişiklik gösteriyor. Omicron varyantı etkisiyle artan vakaların hastaneye yatış rakamlarına yansımadığı ifade ediliyor. Sağlık bakanlığı son olarak güncel karantina ve izolasyon uygulamalarına ilişkin rehber yayımladı. Peki, kim maç gün karantinaya alınıyor?

Korona karantinası kaç gün? Aşı olan koronaya yakalanan kaç gün karantinada kalır?

Sağlık Bakanlığı, güncel karantina ve izolasyon uygulamalarına ilişkin rehber yayımladı. Yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları gibi yüksek riskli kişilere bakım verilen alanlarda kalan veya hizmet verenlerden, hatırlatma dozu olmamış, son 3 ay içinde Kovid-19 geçirmemiş veya aşısız yakın temaslı kişilere 10 gün karantina uygulanacak.

Hatırlatma dozu yapılmamış, son 3 ay içinde hastalığı geçirmemiş veya aşısız kişilerden yakın temaslı olanlar, 7 gün karantinada kalacak. Karantina süresince semptom gelişmemesi halinde 7'nci günde test vermeden karantina sonlandırılacak.

Karantina boyunca herhangi bir semptom gelişmesi durumunda ise semptom geliştiği gün PCR testi yapılacak.

Kovid-19'u asemptomatik veya hafif geçirenlerde de aşı durumuna bakılmaksızın semptomları olan kişiler semptom başlangıcından itibaren, semptomu olmayan kişiler ise ilk PCR testi için numune alınmasından itibaren 7 gün boyunca izolasyona alınacak. 7. günün sonunda semptomsuz veya hafif semptomlu olup son 24 saat içinde antipiretik almaksızın ateşi olmayan kişilerin izolasyonu PCR testi yapılmaksızın sonlandırılacak.

Bu kişilerin de kısmi risk nedeniyle 10 güne kadar maske ve mesafeye azami dikkat etmesi önem taşıyor.