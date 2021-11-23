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Korona Virüs Korona ilacı ücretsiz mi olacak? Korona ilacı Molnupiravir bedava mı olacak?
Korona Virüs

Korona ilacı ücretsiz mi olacak? Korona ilacı Molnupiravir bedava mı olacak?

İlaç firması Merck, koronavirüse karşı geliştirdiği Molnupiravir adlı ilacın acil kullanım onayı için ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesi’ne başvuruda bulunmuştu. Molnupiravir ilacına onay çıkması durumunda Molnupiravir ilan koronavirüsün tedavisinde kullanılmak için piyasaya sürülecek. Molnupiravir ilacının piyasaya çıkacak olması nedeniyle Molnupiravir kaç para olacağı merak edilmeye başlandı. Peki Korona ilacı ücretsiz mi olan? Korona ilac Molnupiravir bedava mı olacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-23 13:01:00 - 2021-11-23 13:04:27
Korona ilacı ücretsiz mi olacak? Korona ilacı Molnupiravir bedava mı olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Sağlık Bakanlığı bünyesinde alınacak 40 bin personele ilişkin detaylar belli oldu mu?" sorusunun yöneltildiği Koca, sınıflandırmanın yapıldığını, bu konuda gelecek günlerde açıklama yapılacağını söyledi. 

Korona ilacı ücretsiz mi olan?

"Covid-19 tedavisinde kullanılacak Molnupiravir hapının Türkiye'deki sürecinin" sorulduğu Bakan Koca, salgın döneminde birçok ilacın kullanıldığını, bu ilaçların etkinliğinin süreç içinde belli olduğunu söyledi.

Bakan Koca, 'Molnupiravir'in Türkiye'de üretilmesine ilişkin duyuruda bulunduklarını belirterek, "Bunun için bize müracaat ederek 'Biz bu ruhsatı verebiliriz' dedik. Şu an 1 firma var ama biz en az 45 firmanın üretmesini, bize müracaat ettiklerinde toplu ruhsatlandırma düşünüyoruz. Bu dönemde rekabetle en düşük fiyata mal ederek vatandaşı buluşturmayı hedefliyoruz. Şu an onunla ilgili ruhsat alındı. ABD 5.2 milyar dolarlık sipariş verdi. Birçok ülke ilaca erişim çabası içinde. Biz Türkiye olarak zorunlu lisans vererek Türkiye'de üretimini birden fazla merkezde yaparak vatandaşı en ucuz maliyetle ücretsiz bu ilaçla buluşturmayı hedefliyoruz, bu çok sürmeyecek" diye konuştu. 

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