Korona ilacı Molnupiravir'in dağıtımına başlandı
Yeni tip koronavirüse yakalanan kişiler için geliştirilen Kovid ilacı Molnupiravir'in dağıtımına başlandı. İlaç, 65 yaş üstü PCR testi pozitif kişiler tarafından kullanılacak.
Koronavirüs hastalarına karşı geliştirilen ve virüsü hedef alarak çoğalmasını engelleyen Molnupiravir ilacı dağıtıma çıktı. İlacın, Kovid-19 testi pozitif çıkan 65 yaş üstü kişilerde kullanılmaya başlandı.
Geçtiğimiz hafta onaylanan ilaç ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilacın önümüzdeki hafta 65 yaş üstü ve kronik hastalarda kullanılmaya başlanacağını açıklamıştı.