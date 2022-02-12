  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Korona ilacı Molnupiravir'in dağıtımına başlandı
Korona Virüs

Korona ilacı Molnupiravir'in dağıtımına başlandı

Yeni tip koronavirüse yakalanan kişiler için geliştirilen Kovid ilacı Molnupiravir'in dağıtımına başlandı. İlaç, 65 yaş üstü PCR testi pozitif kişiler tarafından kullanılacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 14:37:00 -
Korona ilacı Molnupiravir'in dağıtımına başlandı

Koronavirüs hastalarına karşı geliştirilen ve virüsü hedef alarak çoğalmasını engelleyen Molnupiravir ilacı dağıtıma çıktı. İlacın, Kovid-19 testi pozitif çıkan 65 yaş üstü kişilerde kullanılmaya başlandı.

Geçtiğimiz hafta onaylanan ilaç ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilacın önümüzdeki hafta 65 yaş üstü ve kronik hastalarda kullanılmaya başlanacağını açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay