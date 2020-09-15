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Korona Virüs Korona hastası ve temaslı olduğu şahıs kaçtı!
Korona Virüs

Korona hastası ve temaslı olduğu şahıs kaçtı!

Kars'ta koronavirüse yakalanan kadın ve temaslı olduğu babası hastaneden kaçtı. Yakalanan şahıslar yurtta karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 10:40:00 -
Korona hastası ve temaslı olduğu şahıs kaçtı!

Kars'ın Harakani Devlet Hastanesi'ne getirilen E.M.'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı. Temaslı olduğu babası da hastanede karantina altına alındı.

Test sonucunu öğrenen baba ve kızı, sağlık ekiplerinden kaçtı.

Durumun anlaşılması üzerine olis ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şahısları Digor Durağı mevkiinde yakaladı.

Yakalanan kadın E.M. ve babası M.M. sağlık ekipleri tarafından Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kumu Nuripaşa Yurt Müdürlüğü'ne (KYK) götürülerek karantina altına alındı.

E.M ve M.M'yi sağlık ekipleri Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Nuripaşa Yurt Müdürlüğü'ne (KYK) götürerek karantinaya aldı.

Test sonucu pozitif çıkan E.M. hakkında, karantina tedbirlerini ihlal etmesi sebebiyle adli işlem başlatıldı.

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