Korona hastalarının tedavisinde benim de önerim var

Abdulvahap Kaygusuz/Malatya

Çünkü Allah Teala İsra Suresinin 82. Ayetinde mealen “Biz, Kur’ân’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, müminlere şifâ ve rahmettir…” buyuruyor.

Korona Virüs Avrupa ülkelerinde yayılmaya başlayınca, Avrupa’daki çeşitli milletlere ait faaliyette camiler de hoparlörle ezan okumak yasaktı.

Avrupa ilk olarak ezan okumayı, hatta sesi cami dışına vermeyi serbest etti.

Bunun dışında bazı eyaletlerde kentin genel alanlarına hitap eden hoparlörlerden Kur’an-ı Kerim okundu, Ezan vakitlerinde ezan okunduğunu haberlerde gördük. Şimdi hastanelerimizdeki yoğun bakımlarda entübe durumdaki hastalarımız var.

Bu konuda hastane yetkililerine de sesleniyorum. Deneme amaçlı da olsa yoğun bakımdaki entübe hastalara Kur’an-ı Kerim dinletin. Durumu aynı olan bir başka hastanın iyileşme süreciyle de karşılaştırın. Hayırlı bir gelişme yaşanacağına inanıyorum.

Hasta sahiplerinin rızasıyla bu konuyu lütfen bir değerlendirelim derim.