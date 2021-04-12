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Korona Virüs Korona hastalarına "sıcak duş" uyarısı: Felakete davetiye
Korona Virüs

Korona hastalarına "sıcak duş" uyarısı: Felakete davetiye

Uzm. Dr. Serpil Özsezgin, PCR testi pozitif çıkanların sıcak duş ve buharlı banyo yapmalarının felakete daveti çıkardığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 17:50:00 -
Korona hastalarına "sıcak duş" uyarısı: Felakete davetiye

Yeni tip koronavirüse yakalananların yoğun bakımdaki tedavisini yürüten Uzm. Dr. Serpil Özsezgin, hastalara bazı uyarılarda bulundu.

Bu kişilerin sıcak buharlı duş aldıkları zaman hastalığı ağır geçirme ve yoğun bakıma girme risklerinin önemli ölçüde arttığını belirten Özsezgin, "Hastalığınızın ilk zamanlarında ‘Bir duş alayım, ter atayım’ düşüncesiyle eğer dikkat etmeden biraz sıcak suyla duş alınması sırasında, kendi soluğunuzdan dışarı çıkan virüsler, banyodaki sıcak hava ve buharın etkisi ile tekrar akciğerinize giriyor. Böylece farkında olmadan kendi kendinizi reenfekte ediyorsunuz. Bu da viral yükünüzü artırıp hastalığı ağır geçirmenize neden oluyor" ifadesini kullandı.

Kovid-19 tanısı alan kişilerin özellikle de ateşinde yükselme belirtileri varsa sıcak duştan kesinlikle uzak durması gerektiği uyarısında da bulunan Özsezgin, şunları kaydetti:

"Birçok insan buhar banyosu ve sıcak duşu ile rahatlama olacağını, vücudun direnç kazanacağını düşünüyor ancak Kovid-19’da bu durum büyük risk içeriyor. Buharlı bir ortamda soluk alıp verme sırasında virüs yükünü kendi kendinize artışmış olursunuz. Kovid-19 hastası bir kişi ile yaşarken ayrı yataklarda uyunması mümkünse, ayrı banyo ve tuvaletin kullanılmasını öneriyoruz. Ortak yaşam alanı yerine bir odada izole olunması gerekiyor. Hastanın ateşi 38 dereceyi geçerse veya zorlu solunum durumunda mutlaka 112’nin aranarak yardım istenmesi gerekiyor."

"Evden çıkarken uzun kollu bir ceket giyilmesini öneriyoruz"

Kovid-19’a karşı dikkatlerden kaçan bazı ayrıntıları da sıralayan Özsezgin, virüsten korunmak için de şu önerilerde bulundu:

"Evden çıkarken uzun kollu bir ceket giyilmesini öneriyoruz. Özellikle uzun saçlı bireylerin saçlarını toplaması, bilezik, küpe ve takı takılmaması çok önemli. Birçok kişi maskeyi evden çıktıktan sonra apartman boşluğunda takıyor bu da doğru bir davranış değil. Öksürme ve hapşırma sırasında daima dirseğin kullanılması gerekiyor.

Hiçbir zaman ellerinizi yıkamadan önce yüzünüze, gözünüze ve burnunuza dokunmayın. Unutmayın, virüs elleriniz aracılığı ile burun veya gözden giriyor. Dışardan gelip eve girenlerin ayakkabılarını dışarıda çıkarmaları ve köpeğini gezdirenlerin mutlaka patilerini dezenfekte etmeden eve sokmamaları da korunma açısından önemli.”

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