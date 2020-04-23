Korona günlerinde teravih namazını evimizde kılarken bilmemiz gerekenler

Teravih namazı hakkkında bilinmesi gerekenler...

1. Teravih namazı 20 rekâttır ve sünnet bir namazdır.

2. Mümkünse ailemizle birlikte saf düzeni ve mesafe kuralına uyarak evimizde cemaat olarak kılalım.

3. Teravih namazı kesinlikle yatsı namazından sonra kılınır. Yatsının farzından önce kılınmaz.

4. Şafi mezhebine mensup olan kardeşlerimiz teravihi 2 rekât 2 rekât kılmalı ve eğer Şafiî olan kardeşlerimizin kaza namazları varsa teravihe değil kazaya niyetlenmelidir. (2 rekâtta bir selam veriyorsa sabah namazına, 4 rekâtta verecekse diğer vakit namazların kazasına niyet edilir.)

5. Hanefi Mezhebine mensup olan kardeşlerimiz 2 veya 4 rekâtta bir selam vererek kılabilir. İkişer rekâtta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir.

6.Kısa sureleri rekâtlarda sırasına riayet ederek okumak şaşırmayı engeller. Böylece kişi rekât sayısını da şaşırmamış olur.

Namaz sureleri sıralaması şöyledir:

1- Fil, 2- Kureyş, 3- Maun, 4- Kevser, 5- Kafirun, 6- Nasr, 7- Tebbet, 8- İhlâs, 9- Felak, 10- Nâs Sureleri

Bu sureleri sırayla okuduktan sonra on rekât tamamlanmış olur. Tekrar aynı sırayla okuyup bitirdiğimizde 20 rekât tamamlanmış olur.

7. Bunları bilmeyen bütün rekâtlarda aynı iki sureyi okuyarak da kılabilir. Örneğin: 20 rekâtın tamamını Kevser ve İhlâs Sureleri ile veya bildiğiniz herhangi iki sureyle kılabilirsiniz.

8. Her tahiyyatta salli-barik dualarını okumak gerekir. Dört rekâtta bir selam veren kişi, ikindinin sünneti veya yatsı namazının ilk sünneti gibi kılar.

9. Tek başına kılarken bile isteyen sesli olarak kılabilir.

10. Yatsı ezanı biter bitmez yatsı ve ardından teravihe başlanmalı ki vakit geçtikçe uyku ve üşengeçlik gelebilir.

11. Ailece kılınan namazlarda kameti erkek getirmeli. Kamet dışındaki tesbihatı hanım kardeşlerimizin müezzin gibi okumalarında sakınca yoktur.

12. Teravih namazı kılarken her iki rekâtın selamından sonra kısa dörtte bir ise uzun tesbihler veya salavatları okumayı ihmal etmeyelim.

13. Vitir namazını da teravihten sonra veya sahura kalkınca teheccüdden sonra yine cemaatle kılmaya gayret edelim. Sahurda kılmaya kendine güvenmeyen teravihten hemen sonra kılsın. Vitirin 3. rekâtında Besmele Fatiha ve zamm-ı sureden sonra "Allahu Ekber" diyerek elleri kaldırarak tekbir almayı ve peşinden "Kunut Dualarını” okumayı unutmayın. Unutarak rukûa giderseniz geri dönmeyip devam edin. Bu durumda namazın sonunda sehiv secdesi yapmanız yeterli olacaktır.

14. Namazdan sonra "Amenerrasulü" ve "Mülk Suresi"ni (Tebareke) ile Teravih namazınızı taçlandırınız!

15. Önceki yıllarda camide kıldığımız teravih hızını geçmeyelim. Aşırı hızlı kılıp namazı zayi etmeyip aynı zamanda çok aşırı yavaş kılıp bıkkınlığa mahal de vermeyelim (nefse yenik düşebiliriz).

16- "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazı kılmaya" diye kalben ve lafzen niyet edilir. Eğer aralarda dünya kelamı konuşulmadı ise başta yapılan niyet ile tamamını kılabilir. Bu durumda kalp zaten teravihe niyetlidir.

17- Nafile namaz olduğu için yaşlı ve aşırı yorgun olan kişiler oturarak kılabilir.

18- Teravihin yirmi rekâtının tamamını kılmaya gayret edelim. Eğer güç yetiremiyorsanız en az 8 ve üzeri kaç rekât kılabilirsiniz 20'ye kadar kılın. Ama asla teravihi tamamıyla terk edip feyzinden mahrum kalmayalım!

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