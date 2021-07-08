Korona geçirenler kaç doz aşı olacak? Covid olanlar tek doz mu iki doz mu aşı olacak?
Korona olan vatandaşlara yönelik tek doz aşı uygulaması yapılıyordu. Korona geçirenler tek doz aşı yapılmasını eleştiriyordu. Sağlık Bakanlığı korona atlatan vatandaşlara yapılacak aşının kaç doz olacağına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Koronavirüs geçirenlere uygulanacak aşılarla ilgili yeni bir karar alındı. Peki korona olanlar kaç doz aşı olacak? Korona atlatanlar iki doz aşı mı olacak? Covid olanlar tek doz mu iki doz mu aşı olacak? İşte detaylar.
Koronavirüs geçirenlere yönelik tek doz aşı uygulaması iptal edildi. Bu kişilerin tam aşılanacakları duyuruldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu'ndan çıkan karar sonrası aşı randevuları da açıldı. Hastalığı geçirenlere tek doz olarak uygulanması planlanan aşı kararında tepkiler sonrası geri adım atıldı.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun aldığı karar ile aşı uygulamasında yeni bir yönteme geçildi. Buna göre, koronavirüs geçirip, ilk doz aşısını BioNTech yaptıranlara da artık 2. doz yapılacak. Randevuların açıldığı 2. doz aşıda sırası gelenler aşısını olabilecek. Öta yandan Türkiye'de koronavirüse yakalanarak, hastalığı geçirenlerde 6 ay sonra uygulanan aşı geçtiğimiz günlerde 3 aya düşürülmüştü.