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Korona Virüs

Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? Rus biyolog cevapladı

Koronavirüsten korunmak için sokaktan geldikten sonra ürünlerin sıcak su ile yıkanmasının yeterli olacağını belirten Rus biyolog Vladimir Makarov, dış kıyafetlerin kaynatılmasına gerek olmadığını belirtti.

2020-04-18 22:05:00 -
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? Rus biyolog cevapladı

Rus biyolog Vladimir Makarov, insanların enfeksiyonu kendileriyle birlikte eve getirme olasılığının çok düşük olduğunu belirtti.

"Virüs kıyafetlerde çok kısa süre kalıyor"

Makarov, "Dışarı çıktıysanız, döndüğünüzde dış kıyafetlerinizi yıkamaya gerek yok. Virüs kıyafetlerde çok kısa bir süre kalıyor. Her ihtimale karşı dışarıda giydiğiniz giysileri evde biraz uzak bir yere asın" ifadelerini kullandı.

"Virüs solunum yoluyla bulaşıyor"

Koronavirüsün esas olarak solunum organları yoluyla bulaştığını belirten Makarov, bu nedenle yiyeceklerin çamaşır suyu veya alkol ile yıkanmasına veya ceket ve paltoların kaynatılmasına gerek olmadığını kaydetti.

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Yorumlar

ömer

Bizim enfeksiyon prof. Da söyledi kılık kıyafet yolu ile bulaşma yok diye...Ama başka prof. Hayır ABD deki dergi olur diyor dedi öteki fransız dergisini bilim karşisina örnek gösterdi...Dergi bu reklam satiyor...
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