Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? Rus biyolog cevapladı

Rus biyolog Vladimir Makarov, insanların enfeksiyonu kendileriyle birlikte eve getirme olasılığının çok düşük olduğunu belirtti.

"Virüs kıyafetlerde çok kısa süre kalıyor"

Makarov, "Dışarı çıktıysanız, döndüğünüzde dış kıyafetlerinizi yıkamaya gerek yok. Virüs kıyafetlerde çok kısa bir süre kalıyor. Her ihtimale karşı dışarıda giydiğiniz giysileri evde biraz uzak bir yere asın" ifadelerini kullandı.

"Virüs solunum yoluyla bulaşıyor"

Koronavirüsün esas olarak solunum organları yoluyla bulaştığını belirten Makarov, bu nedenle yiyeceklerin çamaşır suyu veya alkol ile yıkanmasına veya ceket ve paltoların kaynatılmasına gerek olmadığını kaydetti.