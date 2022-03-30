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Korona Virüs Korona birilerine çok iyi geldi: BioNTech'in net karı yüzde 67 bin arttı!
Korona Virüs

Korona birilerine çok iyi geldi: BioNTech'in net karı yüzde 67 bin arttı!

2020 yılında 15,2 milyon euro kar eden BioNTech, 2021'de 10 milyar euro kar açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 16:12:00 - 2022-03-30 16:14:47
Korona birilerine çok iyi geldi: BioNTech'in net karı yüzde 67 bin arttı!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını ilk geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in 2021'deki net karı, artan aşı satışlarıyla 10,3 milyar avro olarak gerçekleşti.

BioNTech, 2021 yılına ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, şirketin 2021'de net karı, net gelirlerindeki yükselişle 10,3 milyar avroya ulaştı. BioNTech, 2020'de 15,2 milyon avro kar açıklamıştı.

BioNTech'in, 2020'de 482,3 milyon avro olan toplam gelirleri geçen yıl 18,97 milyar avroya yükselirken, hisse başına karı da 0,06 avrodan 39,63 avroya çıktı.

BioNTech, bu yıl yapılan toplam 2,4 milyar dozluk Kovid-19 aşısı tedarik sözleşmelerinden 13-17 milyar avroluk gelir elde etmeyi öngörüyor. Şirket, AR-GE faaliyetlerine 1,5 milyar avro harcamayı planlıyor.

BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile geçen yıl 165'i aşkın ülkeye 2,6 milyar dozun üzerinde Kovid-19 aşısı tedarik etti.

BioNTech, 2021 mali yılı için 4,8 milyar avro vergi ödeyeceğini de duyurdu.

Alman biyoteknoloji şirketi, diğer hastalıkların yanı sıra sıtma ve tüberküloz için tedaviler geliştirmeye çalışırken, Omicron varyantına özel aşı için de denemeler yapıyor.

Öte yandan, piyasa değeri yaklaşık 42 milyar dolar olan şirket, gelecek 2 yılda 1,5 milyar dolarlık hisse geri alımı ve hisse başına 2 dolar nakit temettü ödenmesini şirketin yıllık genel kurulunda onaya sunacağını da duyurdu.

BioNTech'in geçen yıl yaklaşık 19 milyar avroluk aşı satışı doğrudan Almanya'nın GSYH'sine gelir olarak girdi. Bunun, Almanya'nın GSYH'sine 0,5 puanlık katkı sağladığı belirtiliyor.

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