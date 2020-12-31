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Korona Virüs Korona başladığı yere geri döndü
Korona Virüs

Korona başladığı yere geri döndü

İngiltere'de mutasyona uğrayan koronavirüs şu ana kadar 29 ülkeye yayıldı. Virüsün mutasyona uğrayan versiyonu, virüsün çıktığı ülke olan Çin'de ilk kez görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 17:18:00 -
Korona başladığı yere geri döndü

Yeni tip koronavirüsün İngiltere'de mutasyona uğraması sonrası çoğu ülke Ada ile bağlantısını keserek, uçuşları askıya aldı.

Mutasyonun görüldüğü ülkeler

Ancak mutasyona uğramış Kovid-19 virüsünün yayılması durdurulabilmiş değil. Yeni varyant şu ana kadar 29 ülkeye yayıldı:

"ABD, Pakistan, İngiltere, Danimarka, Hollanda, Fransa, İtalya, İspanya, İsviçre, İsveç, Şili, Finlandiya, İrlanda, Almanya, İzlanda, Malta, Belçika, Güney Kore, Singapur, Japonya, Tayvan, Avustralya, Kanada, İsrail, Zambiya, Lübnan, Portekiz, Çin ve Çin'e bağlı özerk bölge Hong Kong..."

Virüsün daha hızlı yayılan bu yeni varyantı Türkiye'de görülmedi.

Worldometers'de yer alan bilgilere göre; dünya genelinde Kovid-19 sebebiyle şu ana kadar 83 milyon 300 bin vaka görülürken, 1 milyon 816 bin kişi hayatını kaybetti. 59 milyon 100 bin kişi de hastalığı atlatarak iyileşti.

 

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