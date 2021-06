Korona aşısının kokteyli daha fazla antikor üretiyormuş

Komisyon uzmanlarından verilen bilgiye göre, ilk aşıyı AstraZeneca yaptıran 60 yaş altındaki kişiler, ikinci aşıyı BioNTech olmaları durumunda daha güçlü bağışıklık sistemine kavuşuyor. ‘Mix and Match’ yönteminde ilk doz aşı AstraZeneca olarak veriliyor, ikinci aşıda ise yine RNA bazlı BioNTech aşısı uygulanıyor. Konuyla ilgili Saarland, Berlin ve Ulm’de klinik ve üniversitelerde yapılan araştırma sonuçlarına göre söz konusu aşı kokteylinin çok daha etkili olduğu belirlendi. Uzmanlar, şimdiye kadarki koronavirüs aşısı uygulamalarında en olumlu sonucun bu şekilde alındığını vurguladı. Ayıca karışık aşı uygulamalarında virüse karşı vücudun direnç sistemini artıran antikor oluşumlarının da daha yoğun ve uzun süreli kaldığına dikkati çeken uzmanlar, kokteyl aşı sonrası tek tür aşıya oranla 10 kat daha fazla antikor yoğunluğu yaşandığını dile getirdi.

“Daha fazla antikor üretiyor” iddiası!

Kokteyl aşı uygulamasıyla ilgili bir deney de Berlin’de Charite Hastanesi’nin 340 çalışanı üzerinde yapıldı. İlk aşılarını AstraZenaca olup ikinci asılarını BioNTech yaptıranların bağışıklıklarının daha da güçlendiği görüldü. Aynı şekilde İspanyol Sağlık Enstitüsü Carlos III tarafından 59 yaş altı 700 denek üzerinde yapılan yöntemde de benzer şekilde vücudun daha fazla antikor ürettiği tespit edilmişti.

Mutasyonlara karşı da etkiliymiş

Saarland Üniversitesi’nde de 250 gönüllü denek üzerinde yapılan araştırmada da benzer sonuçlar ortaya çıktı. ‘Mix and Match’ yöntemiyle yapılan aşılamaların iki doz AstraZeneca aşısı yaptıranlardan çok daha yararlı olduğu, iki doz BioNTech aşısı yaptıranlardan ise biraz daha fazla antikor sağladığı sonucu ortaya çıktı. Üniversite, bu araştırmaların üzerine ‘Mix and Match’ yöntemiyle yapılan aşının iki doz AstraZeneca aşısından 10 kat daha fazla antikor ürettiğini duyurdu. Ayrıca bağışıklık oluşmasında önemli rol oynayan ‘T’ hücrelerinin üretiminde de ‘Mix and Match’ yöntemiyle yapılan aşılamanın daha faydalı olduğu ifade edildi. Aynı şekilde Ulm’de yapılan araştırmada da bu yöntemle yapılan aşılamanın virüsün Beta ve Delta mutasyonlarına karşı çok daha etkili olduğu ortaya çıktı. Ayrıca tüm araştırmalarda kokteyl aşılamanın ardından diğer aşılamaya göre daha fazla yan etkinin görülmediği kaydedildi.