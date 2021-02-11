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Korona Virüs Korona aşısının etkisini artırmak için neler yapılmalı?
Korona Virüs

Korona aşısının etkisini artırmak için neler yapılmalı?

Koronavirüsle mücadele kapsamında 14 Ocak’ta sağlık çalışanlarından başlanılarak birinci doz korona aşıları vurulmaya başlanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Şubat itibariyle ikinci doz aşıların vurulmaya başlandığını açıkladı. Peki korona ile mücadelede sadece aşı yeterli mi? Korona aşısı ile birlikte bağışıklığı güçlendirmek için neler yapılmalı? Korona aşısının etkisini artırmak için neler yapılmalı? Koronavirüs aşısı etkili olması için ne yapılmalı?

Yeniakit Publisher
2021-02-11 09:58:00 - 2021-02-11 09:59:02
Korona aşısının etkisini artırmak için neler yapılmalı?

Sağlık Bakanlığı 10 Şubat korona tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1308 oldu, 7 bin 903 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 445 bin 285'e yükseldi. Korona vakaları yeniden yükselişe geçmesile birlikte tedbirlerin daha sıkı uygulanması gerektiği uzmanlar tarafından söyelnirken, hem yeni korona aşıları hem de ikinci doz aşıları yapılmaya başlandı. Bin bir zahmetle elimize geçen o aşının gücünü arttırmanın da azaltmanın da bir ölçüde bizim elimizde olduğunu bilmemiz lazım. Eğer aşıyı takiben daha güçlü bir bağışıklık oluşturayım diyorsanız Osman Müftüoğlu’nun aşağıdaki uyarılarına kulak vermek gerekiyor. Korona aşısının etkisini artırmak için neler yapılmalı? 

Korona aşısının etkisini artırmak için egzersiz yapın

Düzenli egzersiz yapmayı sürdürün. Aşıdan hemen önce ve sonra yapacağınız kısa süreli egzersizler bile işe yarıyor.

Korona aşısının etkisini artırmak için uykuya dikkat edin

Aşılandıktan önce ve sonraki günlerde uykunuza özen gösterin. Kaliteli ve yeterli uyku aşının etkinliğini arttırıyor.

Korona aşısının etkisini artırmak için alkolden uzak durun

Aşılama öncesi ve sonrasında tüketilen alkol ve sigara miktarı da aşının etkinliğini azaltan

çok önemli yanlışlar.

Korona aşısının etkisini artırmak için beslenmenize dikkat edin

Tabii ki düzenli ve bilinçli beslenme de önemli bir faktör.

Korona aşısının etkisini artırmak için moralinizi yüksek tutun

Moral, motivasyon ve maneviyat meseleleri de aşının gücünü etkileyebilen mühim ayrıntılar. Aşıdan önceki ve sonraki günlerde daha az stres, daha çok huzur ve mutluluk üretebileceğiniz antikorların gücünü de miktarını da arttırabiliyor. 

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