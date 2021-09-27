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Korona Virüs Korona aşısının 4 yan etkisi ortaya çıktı
Korona Virüs

Korona aşısının 4 yan etkisi ortaya çıktı

İngiltere Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısı sonrası görülen 4 yan etkiyi açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 09:51:00 -
Korona aşısının 4 yan etkisi ortaya çıktı

İngiltere Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısı olduktan sonra en sık görülen 4 yan etkiyi açıkladı. Enjeksiyon yapılan kolda ağrı, yorgunluk, baş ağrısı ve hafif soğuk algınlığı semptomları aşı olduktan sonra görülen en yaygın 4 yan etki.

Yüksek ateş uyarısı

Destekleyici dozun önceki dozlar ile aynı yan etkilere sahip olacağının altı çizilirken, bir de şu uyarı yapıldı:

"Uzun süreli yüksek ateş olağandışıdır ve Kovid-19 veya başka bir enfeksiyonunuz olduğunu gösterebilir."

 

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Yorumlar

Yorumcu

Kısırlık kalp krizi grafen kan pıhtılaşması daha neler neler. İngiltere de aşı olan 521 hamile kadın düşük yaptı. 1-2 dozlular paçayı sıyıracak inşallah ama 3-4-5 dozdan sonra sağlığınızın bozulmaması mucize. Biontech sahipleri kendi aşılarını olmuyorlar. Hindistan kendi ilaçları c ve d vitaminiyle çözdü sorunu. Nüfus 1.5 milyar vefat sayısı senden çok daha az.
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