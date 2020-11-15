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Korona Virüs Korona aşısını bulmuşlardı... Türkiye için harekete geçtiler
Korona Virüs

Korona aşısını bulmuşlardı... Türkiye için harekete geçtiler

Koronavirüse karşı dünyada başarı oranı en yüksek aşıyı geliştiren Almanya merkezli BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci, Türkiye'nin aşıya rahatça ulaşabilmesi için ortakları ABD'li Pfizer'ı devreden çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 10:41:00 -
Korona aşısını bulmuşlardı... Türkiye için harekete geçtiler

Almanya'da Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci'nin koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının yüzde 90'ın üzerinde bağışıklık sağladığı yönündeki haberlerin ardından Türkiye'nin bu aşıdan edinip edinemeyeceği gündeme geldi. Üretilecek aşının büyük bölümünün ABD tarafından daha önce alınmış olması nedeniyle diğer ülkelere verilip verilemeyeceği de tartışıldı.

ABD'li ortak devre dışı bırakıldı

Cumhuriyet'in haberine göre; başta ABD olmak üzere aşıdan edinmek isteyen ülkeler Pfizer firmasına başvurmaya başladı. Denemeleri Türkiye'de de yapılan aşının ülkemizde kullanılıp kullanılmayacağı ise son dönemde netleşti. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuyu Pfizer firması yerine doğrudan BioNTec ile görüştüğü ortaya çıktı.

Ülkelerine ayrıcalık tanıdılar

Şahin ve Türeci üretilecek aşı için iki ülke konusunda hassas davrandı. Türkiye ve Almanya'ya verilecek aşı için görüşmeleri Pfizer'ın değil BioNTech'in yürütmesi kararlaştırıldı. Şahin ve Türeci'nin bu iki ülkeye ayrıcalık tanıdıkları kaydedildi.

Şahin ve Türeci'nin doğdukları ülke olan Türkiye ve yaşadıkları ülke Almanya'ya verebilecekleri doz sayısının önümüzdeki dönemde yapılacak görüşmelere göre belirlenmesi bekleniyor. Pfizer, aşı için diğer ülkelerle çalışmalara ilişkin görüşmeleri yürütürken Türkiye ve Almanya ile yapılan görüşmelere dahil olmuyor.

 

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