Korona aşısında tek doz kararı
Sağlık Bakanlığının aldığı karara göre, daha önce koronavirüse yakalananlar tek doz aşı olacak. Ancak söz konusu karar BioNTech için geçerli olacak. Sinovac aşısı olmak isteyen vatandaşlara 2 doz uygulama yapılacak.
Koronavirüse karşı aşılamada uygulama değişikliğine gidildi. Buna göre virüse yakalanıp hastalığı atlatanlara tek doz aşı yapılacak.
Öte yandan hastalığı atlatanlara aşı 6 aydan sonra yapılabiliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada bu sürenin 3 aya düştüğünü duyurmuştu.