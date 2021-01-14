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Korona Virüs Korona aşısında öncelikli meslek grupları belli oldu
Korona Virüs

Korona aşısında öncelikli meslek grupları belli oldu

Sağlık Bakanlığı "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde aşı olacak meslek gruplarının sıralı listesini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 13:33:00 -
Korona aşısında öncelikli meslek grupları belli oldu

Çin’den ithal edilen Covid-19 aşıları sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı. Sağlık Bakanlığı covid19asi.saglik.gov.tr adresinde aşı olacak meslek gruplarının sıralı listesini paylaştı.

Listenin yayınladığı sayfada, "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır" açıklaması yapıldı.

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