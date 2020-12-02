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Korona Virüs Korona aşısına ne zaman başlanılacak?
Korona Virüs

Korona aşısına ne zaman başlanılacak?

Dünyanın beklediği korona aşısı için son dakika gelişmesi yaşandı. Korona aşısını geliştiren BioNTech'in sahibi Uğur Şahin’in eşi Özlem Türeci, “Koronavirüs aşısının dağıtım sürecine başladık.” diyerek milyonlarca insanın belediği müjdeyi verdi. Peki korona aşısı Türkiye’de ne zaman vurulmaya başlanılacak? Korona aşısı ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-02 18:00:00 - 2020-12-02 18:00:36
Korona aşısına ne zaman başlanılacak?

Koronavirüse karşı Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği aşı konusunda müjdeli haber geldi. Tüm dünya ülkelerinin beklediği Covid-19 aşısı ile ilgiligi BioNTech kurucusu Uğur Şahin’in eşi Dr. Özlem Türeci, aşıların dağıtım sürecine başladıklarını söyledi. Bu açıklama sonrası korona aşısı Türkiye’de ne zaman dağıtılacak? sorusu sorulmaya başlandı.

Korona aşısına ne zaman başlanılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı aşılama takvimine 11 Aralık’ta başlanacağını açıkladı. Türk profesör Uğur Şahin’in başında olduğu Alman firmasının, ABD’li Pfizer ortaklığında geliştirdiği aşıyla ilgili de görüşmelerin yoğun şekilde sürdüğünü belirten Koca, yerli aşının nisan ve sonrasında devreye gireceğini, bu yüzden nisana kadar verebilecekleri ne kadar aşı varsa onları almaya talip olduklarını vurguladı.

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