Korona aşısına ne zaman başlanacak? İlk korona aşısı kime yapılacak?
Son dakika haberi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 50 milyon doz koronavirüs aşısı için Çin ile anlaşma yapıldığını açıkladı. Herhangi bir ücret ödenmeden vurulacak olan korona aşı için tarihi de belli oldu. Peki korona aşısına ne zaman başlanacak? Korona da ilk aşı ne zaman vurulacak? İşte detaylar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamasında, "Aşı konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İlk etapta 50 milyon dozluk bir anlaşma yapmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya ulaşabileceklerdir.” açıklamasından sonra korona aşısına ne zaman başlanılacağı merak ediliyordu. Son dakika korona aşı takvimini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.
Korona aşısına ne zaman başlanacak?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Aralıkta 20 milyon aşı geleceğini söyleyen Koca, "11 Aralık'tan sonra sağlık çalışanlarına aşılama başlayacak" dedi. Bakan Koca, Bilim Kurulu'nın aşının uygulanma stratejisi üzerinde çalıştığını kaydetti. Yerli aşı çalışmalarına ilişkin bilgi de veren Koca, "Nisanda faz 3'e geçilebileceğini düşünüyorum" dedi.