Korona aşısına ne zaman başlanacak? İlk korona aşısı kime yapılacak?

Son dakika haberi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 50 milyon doz koronavirüs aşısı için Çin ile anlaşma yapıldığını açıkladı. Herhangi bir ücret ödenmeden vurulacak olan korona aşı için tarihi de belli oldu. Peki korona aşısına ne zaman başlanacak? Korona da ilk aşı ne zaman vurulacak? İşte detaylar.