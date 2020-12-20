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Korona Virüs Korona aşısına başlandı mı? Koronavirüs aşısı geldi mi?
Korona Virüs

Korona aşısına başlandı mı? Koronavirüs aşısı geldi mi?

Türkiye’de koronavirüs aşısı başladı mı? Koronavirüsle mücadele devam ederken Türkiye Çin aşısından ilk etapta 50 milyon doz aşı siparişi verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona aşısına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Pek Koronavirüs aşısı geldi mi? Korona aşısına başlandı mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-20 16:01:00 - 2020-12-20 16:02:14
Korona aşısına başlandı mı? Koronavirüs aşısı geldi mi?

İlk aşamada Çin'den 50 milyon doz aşı alınacak. Korona aşısını vurulacak ilk grup ise sağlık çalışanları. Peki Korona aşısı geldi mi? Koronavirüs aşısı ne zaman gelecek? Aşı ne zaman yapılmaya başlanacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özel ve kamu hastaneleri ile hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, “İyimserliğimizi, ümitlerimizi terk etmeyelim; ama hazırlıklı olayı da ihmal etmeyelim. Sağlık çalışanlarımız nerede olursa olsun kamu, özel, devlet, üniversite fark etmez, hastaları iyileştirme, salgının yayılmasını engelleme adına takdire şayan bir performans ortaya koymuştur. Aile sağlığı merkezlerimizden başlayarak bütün sağlık kuruluşlarımızın bu süreçte önemli bir rol olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Korona aşısı geldi mi?

Bakan Koca, koronavirüs aşısına ilişkin olarak "11 Aralık’tan sonra gelecek demiştim. Aşı şu an depolarda hazır bekliyor. Bununla ilgili onay süreçleri başlamıştı. Çin devleti tarafından onay verilmiş oldu. Birkaç günlük bir prosedür söz konusu. Önümüzdeki günlerde Türkiye’ye geleceğini düşünüyorum. İlk parti 3 milyon. 14 günlük bir incelemeden geçmiş olacak. Muhtemelen ay sonu veya yılın ilk haftası uygulama başlayabilir.” ifadesini kullandı.

Korona aşısını kimler olacak?

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacaktır.

İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacaktır.

Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamaktadır.

Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır. Koronavirüs aşısın ücretsiz olacak.

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