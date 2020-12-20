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Korona Virüs Korona aşısına ara mı verilecek? Koronavirüs aşışı alerjiye mi neden oluyor?
Korona Virüs

Korona aşısına ara mı verilecek? Koronavirüs aşışı alerjiye mi neden oluyor?

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde ölü sayısı 1,65 milyonu geçerken aşıyla ilgili endişe veren bir haber geldi. BioNTech'in geliştirdiği korona aşı, İngiltere'nin 2 Aralık'ta yaygın kullanımına onay verdi. ABD’de 2 sağlık çalışanında uygulandıktan sonra 10 dakika içinde aşırı alerjik tepkiye yol açtığı belirtildi. BioNTech'in korona aşısı ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından mercek altına alındı. Vatandaşlar ise korona aşısına ara mı verilecek? sorusunu sormaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 09:18:00 - 2020-12-20 09:19:24
Korona aşısına ara mı verilecek? Koronavirüs aşışı alerjiye mi neden oluyor?

ABD’nin Alaska eyaletinde Pfizer/BioNTech aşısını olan bir sağlık çalışanın çok ciddi bir alerjik reaksiyon geçirerek hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Orta yaşlı bir kadın olan sağlıkçının, aşıyı olduktan 10 dakika sonra kızarıklık ve şiddetli nefes darlığı yaşadığı ve daha önce alerji öyküsü olmadığı ifade edildi. The New York Times’ta yer alan habere göre ABD’nin Alaska eyaletinde aynı hastanede çalışan iki sağlık çalışanı Pfizer/BioNTech aşısını olduktan dakikalar sonra çeşitli semptomlar  geliştirdi. Bu çalışanlardan birinin geçirdiği reaksiyonun hayati ciddiyete sahip olduğu belirtildi. 

Hastanenin acil departman tıbbi direktörü Dr. Lindy Jones, alerji geçmişi bulunmayan orta yaşlı bir kadın çalışanın aşının yapılmasının  10 dakika ardından anafilaktik reaksiyon (Anafilaksi, hemen tedavi edilmesi gereken ciddi, potansiyel olarak hayatı tehdit alerjik reaksiyona deniliyor) geçirdiğini söyledi. Kadının yüzünde ve göğsünde kızarıklık meydana gelirken, nefes darlığı ve yüksek kalp atışından etkilendi.

Korona aşısına ara mı verilecek?

ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) Pfizer/BioNtech aşısına acil kullanım onayı vermesini öneren bilim insanlarından biri olan  Doktor Paul A. Offit, aşının yen etkilerine karşı hali hazırda uygun önlemlerin alındığını söyledi. Offit, örenğin aşı olduktan sonra 15 dakika boyunca  beklenilmesi kuralının kadının hızlı bir şekilde tedavi edilmesini sağlamaya yardımcı olduğunu aktardı. Offit, “Bunun aşı dağıtımına ara vermemiz gerektiği anlamına geldiğini sanmıyorumi Ancak araştırmacılar  aşının hangi bileşeninin bu reaksiyona neden olduğunu bulmalı” ifadelerini kullandı. Alaska'nın baş sağlık görevlisi Dr. Anne Zink,  "Aşı programımızı, dozajımızı veya rejimimizi değiştirme planımız yok" dedi.

Koronavirüs aşısının yan etkileri neler?

Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği BNT162b2 isimli aşının ise kullanım kılavuzu yayınlandı. Her aşıda olduğu gibi Alman aşısında da bir takım yan etkiler var. Talimatlarda aşının yan etkileri olarak; baş ağrısı, titreme, ateş, yorgunluk, bulantı, kas ve eklem ağrısı olarak açıklanmıştı.

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