Korona aşısına ara mı verilecek? Koronavirüs aşışı alerjiye mi neden oluyor?

ABD’nin Alaska eyaletinde Pfizer/BioNTech aşısını olan bir sağlık çalışanın çok ciddi bir alerjik reaksiyon geçirerek hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Orta yaşlı bir kadın olan sağlıkçının, aşıyı olduktan 10 dakika sonra kızarıklık ve şiddetli nefes darlığı yaşadığı ve daha önce alerji öyküsü olmadığı ifade edildi. The New York Times’ta yer alan habere göre ABD’nin Alaska eyaletinde aynı hastanede çalışan iki sağlık çalışanı Pfizer/BioNTech aşısını olduktan dakikalar sonra çeşitli semptomlar geliştirdi. Bu çalışanlardan birinin geçirdiği reaksiyonun hayati ciddiyete sahip olduğu belirtildi.

Hastanenin acil departman tıbbi direktörü Dr. Lindy Jones, alerji geçmişi bulunmayan orta yaşlı bir kadın çalışanın aşının yapılmasının 10 dakika ardından anafilaktik reaksiyon (Anafilaksi, hemen tedavi edilmesi gereken ciddi, potansiyel olarak hayatı tehdit alerjik reaksiyona deniliyor) geçirdiğini söyledi. Kadının yüzünde ve göğsünde kızarıklık meydana gelirken, nefes darlığı ve yüksek kalp atışından etkilendi.

Korona aşısına ara mı verilecek?

ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) Pfizer/BioNtech aşısına acil kullanım onayı vermesini öneren bilim insanlarından biri olan Doktor Paul A. Offit, aşının yen etkilerine karşı hali hazırda uygun önlemlerin alındığını söyledi. Offit, örenğin aşı olduktan sonra 15 dakika boyunca beklenilmesi kuralının kadının hızlı bir şekilde tedavi edilmesini sağlamaya yardımcı olduğunu aktardı. Offit, “Bunun aşı dağıtımına ara vermemiz gerektiği anlamına geldiğini sanmıyorumi Ancak araştırmacılar aşının hangi bileşeninin bu reaksiyona neden olduğunu bulmalı” ifadelerini kullandı. Alaska'nın baş sağlık görevlisi Dr. Anne Zink, "Aşı programımızı, dozajımızı veya rejimimizi değiştirme planımız yok" dedi.

Koronavirüs aşısının yan etkileri neler?

Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği BNT162b2 isimli aşının ise kullanım kılavuzu yayınlandı. Her aşıda olduğu gibi Alman aşısında da bir takım yan etkiler var. Talimatlarda aşının yan etkileri olarak; baş ağrısı, titreme, ateş, yorgunluk, bulantı, kas ve eklem ağrısı olarak açıklanmıştı.