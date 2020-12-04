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Korona Virüs Korona aşısı yaptırmayana ceza var mı? Korona aşısı cezası var mı?
Korona Virüs

Korona aşısı yaptırmayana ceza var mı? Korona aşısı cezası var mı?

Korona aşısını yaptırmasam ne olur? Korona aşısını vurdurmama cezası var mı? Korona aşısı zorunlu mu? soruları korona aşısının 11 Aralık’ta ilk olarak sağlık çalışanlarına vurulmaya başlanılacak olmasıyla merak edilmekte. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona aşısının mecburi olup olmadığına ilişkin cevap verdi. Peki korona aşısı yaptırmayana ceza var mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-04 14:12:00 -
Korona aşısı yaptırmayana ceza var mı? Korona aşısı cezası var mı?

Korona aşısını yaptırmasam ne olur? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Aralık'ta Türkiye'de olması beklenen koronavirüs aşının nasıl yapılacağı ve neden Çin'in tercih edildiği konusundaki sorulara cevap verdi. Bakan Koca, “Aşının hangi yöntemle üretildiği hususudur. Çünkü aşının yöntemi, aşının güvenilir olup olmadığını birinci dereceden etkiler." açıklamasını yaptı.

İnaktif aşıların uzun vadeli sonuçlarının daha iyi bilindiğini söyleyen Bakan Koca, virüsün genetik yoluyla geliştirilen mRNA aşılarının kısa vadede iyi sonuç verdiğini ancak orta ve uzun vadede nasıl bir etkisinin olacağının bilinmediğine vurgu yaptı. Peki korona aşısı yaptırmayana ceza var mı? Korona aşısı cezası var mı?

Korona aşısı yaptırmayana ceza var mı?

Aşıda bir mecburiyet olup olmayacağı konusunda ise Sağlık Bakanı Koca, şunları kaydetti: "Bu konuyu Bilim Kurulu'nda ele aldık. Vardığımız sonuç şu oldu. Mecburiyet olmasın ama vatandaşımızı ikna edelim. Hangi aşıların hangi yöntemle üretildiğini, hangi yöntemin daha iyi bir yöntem olduğunu vatandaşımıza anlatacağız. Aşının menşeine değil de yöntemine odaklanılması gerektiğini anlatacağız. Aşıyla ilgili tüm onay süreçleri bittikten sonra bir hastaneye gideceğim ve kamuoyunun huzurunda aşıyı yaptıracağım. Ardından da o hastanede bulunan bütün sağlık çalışanlarımız aşılarını yaptıracaklar."

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