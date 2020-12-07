Korona aşısı virüsü engeller mi?

Koronvirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, aşılamanın ardından vücutta gelişecek antikor oluşma süreci ile ilgili olarak ise şunları anlatıyor: “Birinci doz yapıldıktan iki hafta sonra ikincisi yapılacak. Ondan sonra 2-3 haftada beklemek gerekecek, yani 40-42 gün sonra vücutta koruyucu antikorlar oluşabilir.”

Koronvirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, “Hastalanıp iyileştikten sonra nasıl korunmaya devam ediyorsak, aşılandıktan sonra da bunu sürdüreceğiz. Aşı bizim hastalanmamızı, özellikle de ağır hastalığa yakalanmamızı engelleyecek. Ama tamamen virüsü engellemeyecek. Virüs bize yine bulaşabilecek ama biz ağır hasta olmayacağız.” ifadesini kullandı.

Koronvirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal da aşılamanın salgının seyrini nasıl etkileyeceği konusunda şunları söyledi: “Aşılama ve tedbirlerle birlikte önümüzdeki 1-1,5 ay içinde vaka sayılarında bir azalma olacağını düşünüyorum. Nisan-mayıs gibi yerli aşımızı kullanmaya başlayacağız. O zaman daha da fazla aşılama yapılacak”