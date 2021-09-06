Korona aşısı sperm sayısını artırıyor mu? Hangi aşı sperm sayısını artırıyor?

Sağlık Bakanlığı 5 Eylül 2021 tarihli koronavirüs tablosuna yayınladı Günlük korana tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 279 bin 63 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 391 kişinin testi pozitif çıktı, 269 kişi hayatını kaybetti. Aşı yaptırmayanlardan PCR testi yaptırmaları istenmekte. Aşı kartışlarının en büyük argümanlarından biri aşıların kısırlığa neden olduğu iddiası. Ancak yapılan araştırmalar tam tersini söylüyor. Peki korona aşıları sperm sayısını artırıyor mu? Aşılar kısırlığı önlüyor mu? İşte detaylar.

Korona aşısı sperm sayısını artırıyor mu?

Koronavirüs aşıları üretildiğinde bu yana ortaya atılan iddialar bitmek bilmiyor. Özellikle aşıların kısırlığa yol açtığı söylentisi doğu bölgelerde aşılamanın düşük olmasına neden olmuş vatandaşların aklında soru işaretleri yaratmıştı. Ancak yapılan çalışmalarla Kovid-19 aşılarının kısırlık yapmadığı aksine sperm sayılarını artırdığı ortaya çıktı.

BioNTech aşısı sperm sayısını artırıyor mu?

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Androloji Bilim Dalı Başkanı ve Türk Androloji Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, ABD'de yapılan bir çalışmada BioNTech ve Moderna aşılarının sperm sayısı düşük olan erkeklerde bu sayıyı artırdığını söyledi.

ABD'de yapılan bir çalışma hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu," Bu çalışmada 45'e yakın hasta alınıyor. Yarısına BioNTech yarısına Moderna aşısı yapılıyor. Aşıdan önce ve aşıdan 70 gün sonra meni incelemesi yapılıyor. İncelemelerde semen parametrelerinin, sperm sayısının, hareketinin, morfolojisinin arttığı tespit ediliyor. Aşı semen parametrelerini olumsuz etkilemez hatta sperm sayısı düşük erkeklerde sperm sayısının daha da arttığı, normale yaklaştığı tespit edildi.

Kadıoğlu aşının herhangi bir olumsuz etkisi olmadığı gibi olumlu olabileceğine dair birtakım işaretler var. Fakat bunların daha ayrıntılı çalışmalarla desteklenmesi gerekiyor." dedi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdulmuttalip Şimşek de "Çalışmalarda, aşı yaptıranlarda sperm parametreleri, sayısı ve hareketliliğinde ciddi iyileşmeler görülüyor. 'Acaba aşı cinsel fonksiyonu mu, sperm parametresini mi bozuyor?' korkusu var. Çalışmalarla bu korku ortadan kalkıyor. Vatandaşlarımızın aşı olmasını istiyorum. Bunu yaparken de hem genel bağışıklığı hem de toplum sağlığını oluşturmuş olacağız." ifadelerini kullandı.