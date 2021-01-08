Korona aşısı randevusu nereden alınacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün itibarıyla 50 milyon doz inaktif aşı için kesin anlaşma yapıldığını belirterek, "3 milyon dozluk ilk bölümü depolarımıza teslim almış durumdayız. mRNA temelli aşı için de bugün yine bir görüşme yaptık. 4,5 milyon doz garanti ve 30 milyon doza kadar anlaşmamız imzalandı." ifadelerini kullandı. Peki korona aşılar için MHRS'den randevu nereden nasıl alınacak?

MHRS üzerinden nasıl randevu alınacak?

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşıları hakkında 81 ile resmi yazı gönderdi. Aşılamaların yapılacağı hastanelerde alınması gereken tedbirler ve aşılamanın nasıl yapılacağı anlatıldı. Hangi hastanede kaç aşı odası olacak? Hangi hastanelerde aşı yapılacak? Aşı olmak isteyenler neler yapmalı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü aşısının uygulanma sürecinde tıp merkezleri, hastaneler dahil bütün özel sağlık kuruluşlarını görev almaya davet ederek, "Bütün sağlık kuruluşlarımızdan taleplerimiz; öncelikle kendi sağlık çalışanlarının aşılanmasını hızla tamamlaması, ardından kendilerinden talep eden vatandaşlarımıza aşı yapılması için görev üstlenmeleridir" dedi.

Korona aşı randevusu nereden alınacak?

Koronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınmak suretiyle vurulabilecek. Özel ve üniversite hastaneleri de MHRS sistemine dahil edilecek.