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Korona Virüs Korona aşısı olmazsam günah olur mu? Korona aşısı olmamanın vebali var mı?
Korona Virüs

Korona aşısı olmazsam günah olur mu? Korona aşısı olmamanın vebali var mı?

Çin’den getirilen koronavirüs aşısına onay çıkmasından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Bilim Kurulu üyelerine ilk aşılar yapıldı. Sağlık çalışanlarına yapılmaya başlanılan koronavirüs aşısını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP genel başkanı Devlet Bahçeli de oldu. Korona aşısının vurulmasına devam edilirken, diyanet ALO fetva hattına korona aşısına ilişkin sorular da sorulmaya başlandı. Bu sorular arasında Korona aşısı olmamazsam günah olur mu? Korona aşısı olmamanın vebali var mı? sorusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 13:48:00 - 2021-01-17 14:02:54
Korona aşısı olmazsam günah olur mu? Korona aşısı olmamanın vebali var mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, vatandaşlardan gelen yoğun taleplere daha hızlı cevap verebilmek amacıyla kurulan, 'Alo Fetva Hattı' olarak da bilinen 'Alo 190 Dini Danışma' hattına son aylarda koronavirüs nedeniyle gelen çağrı sayısında artış yaşandı. Antalya İl Müftülüğü bünyesinde, dini soruları cevaplayan vaiz ve din işleri uzmanlarının görev yaptığı hattı arayanlar en çok da Korona aşısı olmamazsam günah olur mu? sorusunu sormakta.

Korona aşısı olmamanın vebali var mı?

Antalya Müftüsü Osman Artan, son günlerde hatta koronavirüse karşı aşı olmamayı düşünen ya da aşı olma konusunda tereddüt edenlerin 'Aşı olmamanın vebali var mı?' şeklinde soru yönelttiğini söyledi. Müftü Osman Artan, "Tereddüt edip aşı olmak istemeyenlerin, aşı olmamaktan dolayı çevresine, yakınına herhangi bir şekilde hastalık bulaştırıp zarar görürse sorumluluğunun olduğunu bilmesi gerekir. Devletimiz gerekli tedbirleri aldı. Bir Müslüman olarak dinen bu aşıları olmamız lazım ve başkalarının bizden dolayı zarar görmemesi lazım" şeklinde konuştu.

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