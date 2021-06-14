Korona aşısı olmayanlara ceza mı verilecek? Aşı olmayanlara ceza verilir mi? Aşı yaptırmamak suç mu?

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 6 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 20 milyon 16 bin 614, ikinci doz aşı 13 milyon 695 bin 543 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 33 milyon 712 bin 157 olarak gerçekleşti. Sırası gelen MHRS üzerinden ya da ALO 182’den aşı randevusu alarak korona aşılarını yaptırmakta. Peki aşı yaptırmayana ceza verilir mi? Aşı yaptırmamak suç mu?

Korona aşısı olmayanlara ceza verilir mi?

Hukukçu Ersan Şen Habertürk ekranlarında çıktığı programda aşı olmak istemeyenler için iddialı bir çıkış yaptı. Aşı olup olmama yaptırımlarının konuşulduğu programda aşı olmak istemeyenler için bir yaptırım olması gerektiğinin altını çizen Şen şunları söyledi: "Zorunlu aşıyı çıkarırsın. Dersin ki kardeşim, tıbbi geçerli mazeretin olmamak kaydıyla eğer bu mazeretin yoksa bunun da yaptırımı şudur; 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl hapis cezası. Hatta ben zorunlu aşıyı gelir evinde iş yerinde tatbik ederim. Bu gücün varsa uygularsın" diye konuştu.

Aşı yaptırmak zorunlu olur mu?

Asker ve polisin de devreye sokularak zorla aşı yapılmasını isteyen Ersan Şen, "Benim sıram geldiyse, ben aşıya gitmediysem, haklı bir mazeretim yoksa, yaptırımın neyse tatbik edersin. O insanları aşıya mecbur edersin. Veya öyle bir gündem olur ki, asker ve polis zoruyla evlerine iş yerlerine girip yaparsın. Bu hayat, her şey mümkün." diye konuştu.

Aşı olmayanlara yönelik dikkat çekici ifadelerde bulunan Ersan Şen, "Önce biz bir yüzde 50 olarak aşıyı olalım. Aşı olmak istemeyenlar var ya, onlara sıra gelir." dedi. Sosyal medyada tepki alan Şen için hashtag açıldı.