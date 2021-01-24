Korona aşısı olanların sayısı kaç? Bugün kaç kişi aşılandı?

Türkiye koronavirüs aşılarını temin etmede çok büyük gayret sarfetti ve etmeye devam ediyor. Çin’in geliştirdiği inaktif korona aşısında ilk parti aşıları 31 Aralık’ta gelmişti. Laboravutar incelemelerininin ardından onay verilen koronavirüs aşıları ilk sağlık çalışanlarından başlanılarak uygulanmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşı konusunda şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa, yani onayı çıktı Çin'den, büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelecek ve bu yaş grubunu sizler de ifade ettiniz, bu yaş grubu huzurevlerinde vesaire kalanlara yönelik aşılarımız devam edecek. Tabii bu arada yine Bilim Kurulu'nun yapacağı çalışmayla birlikte de kademelendirme aynen belirlenerek, o kademe çerçevesi içerisinde de aşı süreci devam edecek" dedi. Peki Korona aşısı olanların sayısı kaç?

Bugüne kadar kaç kişi aşılandı?

Sağlık Bakanlığı aşı sayacı üzerinden Türkiye'de aşı olan toplam kişi sayısı paylaşılmaya devam ediyor. Çin'den gelen 3 milyon dozluk koronavirüs aşısı ilk etapta sağlık çalışanlarından başlanarak yaş gruplarından devam etmek üzere ocak ayında başlamıştı. Yaşlı ve bakım evlerindekiler ile burada görev yapanlar da ikinci süreç aşı programında yer aldı. Aşı takip ekranından paylaşılan anlık verilere göre, bugüne kadar (24 Ocak) toplam 1.227.077 kişi aşılandı.