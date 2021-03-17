Korona aşısı olanlar kısıtlamada sokağa çıkacak mı? Aşı yaptırana karantina yok mu?
Türkiye korona salgını ile mücadele eden en iyi ülkelerin başında gelmekte. 17 Mart itibariyle 12 milyonu aşkın kişi koronavirüs aşısı olurken, 1 Mart itibariyle de kontrollü normalleşmeye geçildi. Buna göre iller risk gruplarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek renklere ayrıldı ve illerin risk durumuna göre kısıtlamalar kaldırılmakta ya da yeni kısıtlamalara gidilmekte. Sağlık Bakanlığı hem illerin haftalık vaka sayılarını hem de illerin risk durumlarını gösteren renk haritasını yayınlamakta. Bakanlık bunun yanında salgınla mücadele konusunda karantina kurallarını yönelik yeni bir açıklama yaptı. Peki korona aşısı olan kısıtlamalardan muaf mı? Korona aşısı olanlar kısıtlamada sokağa çıkacak mı? Aşı yaptırana karantina yok mu?
Sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde korona aşısı olanlar kısıtlamadan muaf mı olacak? İki doz koronavirüs aşı olanlarda karantina kaldırıldı mı? İşte detaylar.
Sağlık Bakanlığı, ‘Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi’ni güncelledi. Buna göre aşılama sonrası, daha önce laboratuvarda doğrulanmış COVID-19 enfeksiyonu geçiren veya iki doz aşı yaptırıp son dozdan sonra 14 gün süre geçmiş olan kişilerde, hastalık başlangıcı veya aşılama sonrası üç ay içindeki riskli temaslarında (Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar hariç) karantina gerekmeyecek.
Kimlere karantina uygulanacak?
Ancak bakım evinde çalışmak veya yaşlı aile üyelerine bakmak gibi mesleki faaliyetleri riskli gruplarla yakın ilişki gerektirenler ile Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar ile temaslı olanlara, Sağlık Bakanlığı kurallarına göre karantina uygulanacak. Uzmanlar aşılanan kişilerin de virüs bulaştırabileceği yönünde görüş bildiriyor.