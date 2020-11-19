Korona aşısı ne zaman vurulacak? Korona aşısı Türkiye’ye ne zaman geliyor?

Dünya genelinde vaka sayılarının adeta patlama yaşandığı koronavirüs salgınına karşı ülkeler yeni tedbirlerle salgının yayılmasını önlemeye çalışsa da virüs tüm hızıyla bulaşmaya devam ediyor. Türkiye’de artan vakalar nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi. Dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de yerli korona aşı çalışması sürüyor. Vatandaşlar ise korona aşısının ne zaman piyasaya çıkacağını merak ediyor.

Korona aşısı ne zaman vurulacak?

Korona aşısını geliştiren Biontech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, "Eğer her şey yolunda giderse aşının onayını Aralık ayının ortasından sonra alabileceğimizi ve dağıtıma Noel'den önce başlayabileceğimizi tahmin ediyorum. Fakat (bunun olması için) her şeyin gerçekten olumlu gitmesi gerekiyor" ifadesini kullandı. Geçtiğimiz gün Amerikan ilaç devi Pfizer, Alman BioNtech SE ile birlikte geliştirdiği aşının 6 ülkede 43 binden fazla gönüllü üzerinde yapılan son aşama kilinik deneme sonuçlarında, yüzde 95'ten fazla koruma sağladığını duyurmuştu. Pfizer-Biontech aşılarını dünyaya bir diğer Alman lojistik şirketi va-Q-tec ulaştıracak.

Korona aşısı Türkiye’ye ne zaman geliyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı ve grip aşısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci çiftinin başlarında olduğu biyoteknoloji şirketi BioNTech'in Amerikan Pfizer şirketiyle ortak geliştirdiği aşıya ruhsatın aralık ayında verilmesinin yüksek ihtimal olduğunu söyledi. Bakan Koca, aşının uygulanmaya başlaması halinde Türkiye'ye verilebilecek ilk partinin 1 milyon doz, gelecek yıl içerisinde ise 25 milyon doz olabileceğini duyururken, yerli koronavirüs aşısının ise Nisan ayında devreye alınabileceğini söyledi. Sağlık Bakanı Koca, önümüzdeki günlerde 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağını da vurguladı.

Yerli korona aşısı ne zaman çıkacak?

Yerli korona aşısında son durum ne? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 16 aşı çalışması olduğunu hatırlatarak, "İnsan Faz1 çalışmasını geçen bir aşımız var. Bu inaktif aşı ilk 44 kişiye yapılacaktı. Bu hafta itibarıyla 44 kişi tamamlanacak. Bizim aşımızın devreye girmesi tahminimiz Nisan ayında olur" şeklinde konuştu.