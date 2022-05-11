Koronavirüs salgını 2019 yılının aralık ayında Çin'de ortaya çıktı. Ülkemizde ilk vaka ise 2020 yılının mayıs ayında görüldü. İlk vakanın ardından hayatlarımıza maske, mesafe ve hijyen kuralları girdi. 2021 yılında ise belirlenen yaş gruplarına göre aşılama başladı. Aşı olalı bir yılı aşanlar ise hatırlatma dozu yaptırmalarının gerekli olup olmadığını merak ediyor.

Korona aşısı ne zaman tekrar edilecek? Kaç ayda bir korona aşısı yaptırılmalı?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, vefat edenlerin büyük çoğunluğunun 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar olduğuna işaret eden İlhan, aşılarının üzerinden 6 ay geçenlerin hatırlatma dozunu mutlaka yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

Türkiye'de şimdiye kadar yaklaşık 148 milyon doz aşı yapıldı. Vatandaşların büyük çoğunluğu 2 doz aşı yaptırdı. Bazı kişiler ise 2 Sinovac'ın ardından 3 doz Biontech aşısı da yaptırdı. MHRS web sitesi üzerinden ya da ALO 182'yi arayarak yeni doz aşı için hakkınızın bulunup bulunmadığını öğrenebilirsiniz. Genellikle 2.dozun ardından her 3 ayda bir yeni bir doz için sistem randevu verebiliyor. Ancak bu noktada kişisel bilgilerinize aşı hakkınız bulunup bulunmadığını sistemden teyit ettirmeniz gerekiyor.