Korona aşısı ne kadar? Corona virüs aşı fiyatı ne kadar?
Korona virüs son dakika haberleri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yakından takip ediliyor. Çok sayıda ülke corona virüs aşısını bulmak için çalışmalarına hız verse de ilk corona virüs aşısını bulduğunu ve aşı için tescil verildiğini Rusya açıkladı. Rusya’nın korona aşısını bulduk açıklaması başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere ABD, Çin gibi ülkelerden Rusya’nın corona aşısına temkinli yaklaşırken Oxford Üniversitesi hem aşı hem de corona aşısı fiyatına ilişkin açıklama yaptı. Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği aşıya göre, koronavirüs aşısının fiyatı da belli oldu.
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını kabusu her geçen gün can almaya devam ederken, salgına yakalanan binlerce insan korona virüs hastalığına yakalanıyor. Tüm dünya koranaya karşı etkili corona aşısının bulunmasını beklerken, Rusya corona virüs aşısı bulduğunu tüm dünyaya duyurdu. Rusya böylece koronavirüsü aşısını tescil eden ilk ülke olmanın sevincini yaşarken, bir diğer sevindirici gelişme de Oxford Üniversitesinden geldi.
Korona aşısı ne kadar?
Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, gerçekleştirdiği basın toplantısında Oxford Aşı Grubu ile Jenner Enstitüsü iş birliğinde koronavirüs aşının Arjantin ve Meksika'da üretileceğinin müjdesini verdi.Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, yaptığı açıklamada 2021'de korona virüs aşısının üretilmesinin amaçlandığını ifade ederek corona virüs aşının Brezilya hariç Latin Amerika ülkeleri için 150 ila 250 milyon doz arasında üretileceğini belirtti. Koronavirüs aşı fiyatının her bir doz için 3 ila 4 dolar arasında olacağı açıklandı.