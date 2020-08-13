Korona aşısı ne kadar? Corona virüs aşı fiyatı ne kadar?

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını kabusu her geçen gün can almaya devam ederken, salgına yakalanan binlerce insan korona virüs hastalığına yakalanıyor. Tüm dünya koranaya karşı etkili corona aşısının bulunmasını beklerken, Rusya corona virüs aşısı bulduğunu tüm dünyaya duyurdu. Rusya böylece koronavirüsü aşısını tescil eden ilk ülke olmanın sevincini yaşarken, bir diğer sevindirici gelişme de Oxford Üniversitesinden geldi.

Korona aşısı ne kadar?

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, gerçekleştirdiği basın toplantısında Oxford Aşı Grubu ile Jenner Enstitüsü iş birliğinde koronavirüs aşının Arjantin ve Meksika'da üretileceğinin müjdesini verdi.Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, yaptığı açıklamada 2021'de korona virüs aşısının üretilmesinin amaçlandığını ifade ederek corona virüs aşının Brezilya hariç Latin Amerika ülkeleri için 150 ila 250 milyon doz arasında üretileceğini belirtti. Koronavirüs aşı fiyatının her bir doz için 3 ila 4 dolar arasında olacağı açıklandı.