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Korona Virüs Korona aşısı kimlere yapılacak? Korona geçirene aşı yapılacak mı?
Korona Virüs

Korona aşısı kimlere yapılacak? Korona geçirene aşı yapılacak mı?

Korona aşısı kimlere yapılacak? Sağlık Bakanlığı Çin’in geliştirdiği korona aşılarını 11 Aralık’tan sonra uygulamaya başlayacak. Aşı Türkiye’ye geldiğinde ilk olarak sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü vatandaşlardan başlanılmak üzere aşı yapılacak. Korona aşısı zorunlu olmayacak isteyenlere aşı yapılacak. Peki korona geçirene aşı yapılacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-07 18:29:00 - 2020-12-07 18:30:35
Korona aşısı kimlere yapılacak? Korona geçirene aşı yapılacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Nüfusun en az yüzde 60'ının aşılanması gerekiyor. Bu durumda 50 milyon kişiyi en erken dönemde aşılamamız lazım. Erken dönemde dünyayla birlikte en yaygın aşılamayı yapan ülkelerden biri olacağız" dedi. İkişer doz olarak yapılacağı ilan edildi. Bazıları 14 gün, bazıları 21 bazıları ise 28 gün arayla yapılacak.

 

Korona aşısı nereden alınır?

Çin aşısı dışındaki aşıların da temini sağlanacağını dile getiren Bakan Koca, "Ruhsatını almış bir aşı, başvuru sonrası Türkiye'de de test ve onaydan geçerse, eczaneden satışına izin verebiliriz. İnaktif aşı (Çin’in geliştirdiği korona aşısı) dışında uluslararası süreçlerden geçmiş diğer aşılara da erişim sağlanacak" dedi.

Korona aşısı kimlere vurulacak?

Koca, "İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacaktır" şeklinde konuştu. 

Korona geçirene aşı yapılacak mı?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, “Aşı ilk etapta PCR testi pozitif olana değil hiç geçirmeyene yapılacak. Bu aşıyı daha sonra her yıl ya da iki yılda bir grip aşısı gibi olmaya başlayacağız." dedi.

 

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