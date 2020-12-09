11 Aralık'ta ülkemize gelecek olan Çin aşısı, kademeli bir şekilde belirlenen öncelikli gruplara yapılacak. Aşılar geldiğinde öncelikle uluslararası akredite Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları tarafından ithal edilen tüm aşılarda da uygulanan incelemeler yapılacak. Resmi kurumlardan onay çıkması durumunda korona aşılarına başlanılacak.

Korona aşısı için randevu nasıl nereden alınacak?

Korona aşı takvimi Bilim Kurulu toplantında masaya yatırılacak. Bilim Kurulu, korona aşısının hastanede mi yapılacağı, hastanelerde yapılacaksa hangi hastanede yapılacağı, korona aşısının sağlık ocaklarında yapılıp yapılmayacağı, aşılar randevulu mu olacak yoksa randevusuz mu olacak? gibi sorular cevabını Bilim Kurulu kararı sonrası açıklanacak.

Korona aşısı için randevu oluşturma!

Korona aşısının uygulanmaya başlayacak olması nedeniyle dolandırıcılar da aşı çalışmasını gözüne kestirdi. aşı üzerinden sahtekarlıklarına devam eden dolandırıcılara karşı, hem Sağlık Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığı uyarılarda bulundu.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, "COVID-19 aşı uygulaması konusunda tanımadığınız numaralardan gelen çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanlığının internet kullanan vatandaşları bilgilendirmek ve internetin zararlarından korumak amacıyla oluşturduğu eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'ın sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, şunlar kaydedildi: "Telefonunuza gelebilecek 'Aşı Randevu Oluşturma' mesajlarına veya sizi arayıp 'Sağlık Bakanlığından arıyoruz, aşıda önceliklisiniz, size kayıt oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amacı oltalama yoluyla dolandırıcılıktır."