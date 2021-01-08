Korona aşısı için hastane randevusu nereden alınacak?

Korona aşı randevusu MHRS üzerinden mi alınacak? Koronavirüs salgını ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye’nin Çin’den temin ettiği inaktif korona aşılarının ilk partisi 30 Aralık’ta Türkiye’ye geldi. Gelen aşıların incelemeleri devam ederken, aşılar üzerinde inceleme tamamlanır tamamlanmaz Türkiye genelinde koronavirüs aşısı yapılmaya başlanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün itibarıyla 50 milyon doz inaktif aşı için kesin anlaşma yapıldığını belirterek, "3 milyon dozluk ilk bölümü depolarımıza teslim almış durumdayız. mRNA temelli aşı için de bugün yine bir görüşme yaptık. 4,5 milyon doz garanti ve 30 milyon doza kadar anlaşmamız imzalandı." şeklinde konuştu.

Korona aşısına ne zaman başlanacak?

Korona aşısı randevusu nereden alınacak? Aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra Acil Kullanım Onayı vererek aşı uygulama programına başlanacağını ifade eden Bakan Koca, "Bugün itibarıyla 50 milyon doz inaktif aşı için kesin anlaşma yapmış ve 3 milyon dozluk ilk bölümünü depolarımıza teslim almış durumdayız. Ayrıca mRNA temelli aşı için de bugün yine bir görüşme yaparak yeni tedarik planını gözden geçirdik. 4,5 milyon doz garanti ve 30 milyon doza kadar anlaşmamız imzalandı." ifadesini kullandı.

Hangi hastanelerde aşı yapılacak?

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşıları hakkında 81 ile resmi yazı gönderdi. Aşılamaların yapılacağı hastanelerde alınması gereken tedbirler ve aşılamanın nasıl yapılacağı anlatıldı. Hangi hastanede kaç aşı odası olacak? Hangi hastanelerde aşı yapılacak? Aşı olmak isteyenler neler yapmalı?

Hangi hastanede kaç aşı odası olacak?

Hastane yatak sayısına göre asgari aşı uygulama oda sayıları: Yatak sayısı 50 ve altında olan hastanelerde 5 aşı uygulama odası, yatak sayısı 51-199 arasında olan hastanelerde 10 aşı uygulama odası, yatak sayısı 200 - 399 olan hastanelerde 15 aşı uygulama odası, yatak sayısı 400 - 999 arası olan hastanelerde 20 aşı uygulama odası, yatak sayısı 1000 ve üzeri olan hastanelerde 25 aşı uygulama odası olmalıdır.

Korona aşıları hangi saatlerde yapılacak?

Sağlık Bakanlığını illere gönderdiği genelgede koronavirüs aşılarının nasıl ve hangi saatler arasında yapılacağı da açıklandı. Aşı uygulama odaları: Aşı uygulama odaları hastane bünyesinde kolay ulaşılan bir yerde olmalı ve aşı odasının bulunduğu yerde geniş ve ferah bekleme alanı oluşturulmalıdır. Aşı odaları acil servisten uzakta, normal poliklinik hastalarıyla aşı uygulanacak kişilerin karışmayacağı bir lokalizasyonda olmalıdır. Hastane poliklinik odaları aşı uygulama odası olarak kullanılması planlanmış ise günlük çalışma saati 08.30-00.00 saatleri arasında düzenlenmeli ve poliklinik hastalarıyla aşı uygulanacak kişilerin karışması önlenmelidir. Normal poliklinik mesaisi süresince aşı uygulama oda sayısı düşük tutulabilir. Ancak 17.00-00.00 saatleri arasında yukarıda belirtilen sayıda aşı uygulama odası faal olmalıdır.

Korona aşısı randevu nasıl alınır

Korona aşısı randevusu nereden alınacak? Aşı olacak vatandaşlar ise bu birimlere MHRS üzerinden alacakları randevuyla başvuracak. Korona aşısı için randevu nasıl alınacak? İşte detaylar.

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