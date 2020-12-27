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Korona Virüs Korona aşısı caiz mi?
Korona Virüs

Korona aşısı caiz mi?

Koronavirüs aşısı yaptırmak dinen uygun mu? Korona aşısı olmak caiz mi? Koronavirüs aşısını yaptırmak haram mı? Korona aşısı olmak günah mıdır? soruları dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgı nedeniyle aşının bulunup uygulanmaya başlamasıyla birlikte merak edilmekte. Dünya Müslüman Alimler Birliği korona aşısı caiz mi? sorusuna fetva verdi?

Yeniakit Publisher
2020-12-27 08:39:00 -
Korona aşısı caiz mi?

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 aşısı konusunda doktorlara güvenmenin zorunlu olduğunu bildirdi. Alman şirketi "Pfizer-Biontech" başta olmak üzere Kovid-19 aşılarıyla ilgili çok sayıda soru aldığını belirten Karadaği, "Tıp camiası, bu aşının belirli bir grup ve kişiler için gerekli olduğuna karar verirse bu, akıl ve beden sağlığının korunması ve salgının yayılmasının önlenmesi açısından dini açıdan da kabul görür." ifadesini kullandı.  

Dinen korona aşısı vurulur mu?

Hazreti Peygamber'in "İslam'da zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur." hadisine dayanarak salgın durumunda tedavinin gerekli olduğu yönünde kararlar bulunduğuna değinen Karadaği, fetvaların da ancak ilim ehli tarafından verilebileceğini ifade etti. Karadaği, fetvanın, uzman makamların aşıya onay vermesi, faydasını ve tesirini kanıtlamasına bağlı olacağını, burada da tamamen faydalı olması değil, faydasının ağır basması şartının aranacağını belirtti.

 

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