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Korona Virüs Korona aşıları ücretli mi ücretsiz mi olacak? Korona aşı fiyatı kaç para?
Korona Virüs

Korona aşıları ücretli mi ücretsiz mi olacak? Korona aşı fiyatı kaç para?

Korona aşısı ücretsiz mi vurulacak? Koronavirüs salgını nedeniye tüm dünya genelinde ülkeler etkin mücadele içerisinde. Ülkemizde de son haftalarda koronavirüs vaka sayılarında ciddi artışlar söz konusu. Salgına karşı yeni kısıtlamalara gidilirken, korona aşısında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Alman ve ABD ortaklı korona aşısının aralık ayında piyasada olması beklenirken, Çin aşısında da sona gelindi. Bakan Koca, Çin aşısının ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağına ilişkin açıklamada bulundu. Peki korona aşıları ücretli mi ücretsiz mi olacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-23 17:56:00 - 2020-11-23 17:57:45
Korona aşıları ücretli mi ücretsiz mi olacak? Korona aşı fiyatı kaç para?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'na koronavirüs aşısıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Müftüoğlu yazısında korona aşısına ilişkin şunları yazdı: “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan aldığım önemli bilgilerden biri de şu oldu: Aşı uygulamaları kesinlikle ücretsiz yapılacak. Vatandaştan hiçbir ücret talep edilmeyecek. Bu arada başka üreticilerin ürettiği farklı aşılar için ruhsatlandırma işlemleri de sürecek. Ruhsatlandırma tamamlanınca da o aşıların eczanelerde ücretli olarak satılmasına izin verilecek.

Korona aşısı ücretsiz mi vurulacak?

Bana göre anlamı şu: Sinovac’ın aşısını değil de ruhsatlı ve satışı serbest başka aşıları tercih edenler olursa onlar da parasını ödeyerek istediği aşıyı yaptırabilecek. Sağlık Bakanı “Özellikle risk grubunda olup da aşıya ulaşma imkânı olmayanların merak etmemelerini, devletin onlara aşıyı ücretsiz ulaştırma gayreti ve garantisi içinde olacağının” altını ısrarla çizdi. Önemli bir nokta da şu: Dr. Koca aşı konusunda deneyimli bilim insanlarından halkı bilgilendirme konusunda destek bekliyor.”

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