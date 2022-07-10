Korona aşıları devam ediyor mu? Koronavirüs hatırlatma dozu randevusu açıldı mı?

Türkiye genelinde haftalık açıklanan koronavirüs vaka sayılarında ciddi bir atış yaşandı. Hal böyle olanca da vatandaşlar hatırlatma dozu aşılarının devam edip etmediğini sorgulamakta. Koronavirüs vakalarındaki artışın ardından Aşı olmak isteyenler için Hatırlatma Dozu randevusu açıldı. E-nabız sistemine tanımlanan aşılar bugünden itibaren randevu alınıp olunabilecek.

Hatırlatma dozu aşılarında randevular açıldı mı?

Hatırlatma dozu randevuları için Biontech, Sinovac ve Turkovac aşıları erişime açıldı. Son açıklanan haftalık Koronavirüs vaka haritasına göre; 27 Haziran-3 Temmuz haftasında vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 114 arttı. Son iki haftadaki artış ise 5 kata yakın oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantına bağlı koronavirüs vakalarının artış gösterdiğini belirterek, "50 yaş üstüyle risk grubundakilerin, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun, temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz" demişti. Hastane yatışlarında koronavirüs kaynaklı artış yok. Bayramdan sonrası ise tablo daha da netleşecek. Tatil yoğunluğu önemli bir kriter. Temmuzun ikinci yarısından sonra vakaların artış durumu hastalığın seyrini ortaya koyacak.