Korona aşı sırasını nasıl nereden göreceğim? Korona aşı sırası alma, sıra sorgulama

Türkiye’nin bir yandan koronavirüse karşı mücadelesi devam ederken bir yandan da korona aşılarında önemli gelişmeler de yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı günlük korona vaka tablosuna göre, 13 Ocak’ta 173 bin 603 test yapıldı. 9 bin 554 vaka sayısı gözlenirken 971 de hasta sayısı oldu. 13 Ocak’ta koronadan vefat edenlerin sayısı 173 olurken iyileşenlerin sayısı ise 9 bin 463 oldu.

CoronaVac aşısından satın alan ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Aşıların üç milyon dozdan oluşan ilk partisi 30 Aralık'ta Türkiye'ye ulaştı. Çin’in geliştirdiği korona aşılarının incelemesini yapan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" verildi. Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapıldı. Bakan Koca'nın CoronaVac aşısının ilk dozunu olmasının ardından Koronavirüs ve Toplum Bilim Kurulu üyeleri de aşı yaptırdı.

Korona aşı randevusu nereden alınır?

Sağlık çalışanları ve 65 yaş üstünden başlanarak uygulanacak olan corona virüs aşısının randevusu MHRS sistemi üzerinden alınmaya başladı. Korona aşı randevusu MHRS.GOV.TR sistemi ve ALO 182 üzerinden verilmeye başlandı. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler için kendilerine en uygun gün ve saatte istedikleri hekimden kolay randevu alabilmeleri için geliştirilen bir sistem.

MHRS korona randevusu nasıl alınır?

Hastaneden randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, iki seçenek ile randevularını alabilirler. Bunlardan biri Sağlık Bakanlığı telefondan hastane randevu sistemi olan ALO 182’yi aramak. Randevu almak için diğer bir yöntem ise, MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile birlikte alınabiliyor.

MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Üye olduktan sonra “Randevu Al” butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevuzunu oluşturabilirsiniz. Vatandaşlar, konumlarına göre Kovid-19 risk sıralamasını e-Nabız sitesinden görebilecek. Aşılar 28 gün ara ile 2 doz olarak uygulanacak.

MHRS randevu almak için tıklayın