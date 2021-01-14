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Korona Virüs Korona aşı sırası telefon ile nasıl öğrenilir?
Korona Virüs

Korona aşı sırası telefon ile nasıl öğrenilir?

Korona aşı sırası SMS mesajı ile nasıl öğrenebilirim? Korona aşı sırası telefon ile nasıl alınır? Küresel yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele sürecinde geliştirilen aşılardan Çinli Sinovac firmasınca üretilen ve Türkiye'ye getirilen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarındaki test süreci bitti. 14 Ocak Perşembe itibarile korona aşısı vurulmaya başlandı. Korona aşı randevusu MHRS sistemi üzerinden yapılacak. Peki MHRS randevusu nasıl alınır? Korona aşı sırası telefon ile nasıl yapılır? Korona aşı sırası telefon ile nasıl öğrenilir? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 09:58:00 - 2021-01-14 10:14:49
Korona aşı sırası telefon ile nasıl öğrenilir?

Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı acil kullanım onayı almasının ardından yapılmaya başlandı. İlk etapta sağlıkçılar ve 65 yaş üstü aşılanacak. Çin’in geliştirdiği korona aşılarının incelemesini yapan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) korona aşısına acil onay verdi. Korona aşısının onay almasından sonra Sağlık Bakanı ile birlikte Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında korona aşılarını yaptırdı. 14 Ocak itibariyle de ilk aşılar sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. 

Korona aşı randevusu nereden alınacak?

Sağlık çalışanları ve 65 yaş üstünden başlanarak uygulanacak olan corona virüs aşısının randevusu MHRS sistemi üzerinden alınmaya başladı. Korona aşı randevusu MHRS.GOV.TR sistemi ve ALO 182 üzerinden verilmeye başlandı. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler için kendilerine en uygun gün ve saatte istedikleri hekimden kolay randevu alabilmeleri için geliştirilen bir sistem.

Korona aşısı sırası nasıl öğrenilir?

Korona aşı sırası telefon mesajı ile nasıl öğrenilir? Korona aşılaması yapılmaya başlandı. Vatandaşlar da aşılanıp aşılanmayacaklarını ya da sıranın kendilerine geldiğini nasıl öğreneceğini de sorgulamakta. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, vatandaşların koronavirüs aşısı olup olmayacaklarını E-Nabız sisteminden ya da 2023’e ‘Aşıla’ yazıp SMS atarak öğrenebileceklerini söyledi. Memişoğlu ayrıca hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı yapılacağını da belirtti.

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