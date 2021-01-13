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Korona Virüs Korona aşı sıramı nasıl nasıl nereden göreceğim? Korona aşısı randevusu kimler alacak?
Korona Virüs

Korona aşı sıramı nasıl nasıl nereden göreceğim? Korona aşısı randevusu kimler alacak?

Koronavirüs aşı sıramı nasıl öğreneceğim, korona aşı sırıma nereden takip ederim? soruları Çin’den getirilen koronavirüs aşılarının incelemeleri tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. Çin’in ürettiği inaktif aşılarının incelemeleri tamamlanıp illere dağıtımı yapılıyor. Korona aşılarının başlanacağının açıklanmasıyla birlikte korona aşı randevuları da alınmaya başlandı. Peki korona aşı randevusu nereden alınır? Koronavirüs aşı randevusu nasıl alacağım, korona aşı sıramı nasıl nasıl nereden göreceğim? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 14:36:00 -
Korona aşı sıramı nasıl nasıl nereden göreceğim? Korona aşısı randevusu kimler alacak?

MHRS covid 19 randevu alma işlemi nasıl yapılır? Koronavirüs aşıları dağıtımına başlanmasıyla birlikte randevu sistemi de aktif hale getirildi. Korona aşılarına vurulmasına saatler kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14-15 Ocak’ta korona aşılarının başlanacağını açıkladı. İlk aşılanacak gruplar arasında sağlık çalışanları bulunmakta. Korona virüs randevu sistemi 13 Ocak itibariyle açıldı. 

Korona aşı randevusu alma 2021 nasıl olur nereden alınır?

Koronavirüs aşısında randevu sistemi bugün itibariyle açıldı. Cep telefonlarından MHRS.GOV.TR sistemi üzerinden veya e-Devlet üzerinden de dolaylı olarak bu sisteme girip randevu alınabilecek. Bu sistemlerden randevu alabilmek için risk grubunda bulunmanız gerekiyor. Korona aşı randevuları ALO 182 üzerinden verilmeye başlandı. Vatandaşlar, konumlarına göre Kovid-19 risk sıralamasını e-Nabız sitesinden görebilecek. Aşılar 28 gün ara ile 2 doz olarak uygulanacak.

Korona aşısı randevusu kimler alacak?

Aşıda öncelik sırası kimlerin: Bilim Kurulunca aşılamanın dört aşamada yürütülmesi planlandı. İİlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstündekiler ile yaşlı ve engellilerle korumaevlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak. İkinci aşamada aşı, toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan, kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunanlara uygulanacak. Üçüncü aşamada, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunanlar, genç yetişkinler, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanlar aşı olacak. Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.

AŞILA mobil uygulaması nedir?

Koronavirüs ile mücadelede aşılama en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen AŞILA Mobil Uygulaması ile hekimlerimiz ve sağlık personellerimiz kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın aşılanma sürecini takip edebilecektir.

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