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Korona Virüs Korona aşı randevusu başladı mı? MHRS koronavirüs aşısı randevusu nasıl alınır?
Korona Virüs

Korona aşı randevusu başladı mı? MHRS koronavirüs aşısı randevusu nasıl alınır?

Koronavirüs aşı randevuları başladı mı son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin’den getirilen inaktif korona aşılarının bu hafta vurulmaya başlanılacağını açıklamasından sonra gözler korona aşı randevusuna çevrilmişti. Gelen son dakika haberine göre, koronavirüs aşıları için randevular alınmaya başlandı. Peki korona aşısı için randevu nereden alınır?

Yeniakit Publisher
2021-01-13 09:08:00 - 2021-01-13 09:08:55
Korona aşı randevusu başladı mı? MHRS koronavirüs aşısı randevusu nasıl alınır?

Çin’den getirilen koronavirüs aşılarının incelemesi tamamlandı. Koronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi üzerinden alınacak randevu ile başvurulacak. Bu kapsamda özel ve üniversite hastaneleri de MHRS sistemine dahil edilecek.

Korona aşı randevusu başladı mı? 

Koronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 184'ten randevu alınarak başvurulabilecek. Koronavirüs aşılarının inceleme süreci sürüyor. Testlerin ardından takvime göre aşılama başlayacak. Koronavirüs aşıları için Merkezi Hastane Randevu Sistemi üzerinden alınacak randevu ile başvurulabilecek. Koronavirüs aşı randevusu e devlet üzerinden de alınabilecek.

Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?

Birçok kişi Aile Sağlığı Merkezlerine gidip ne zaman aşı olacağını soruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıların 14 Ocak Perşembe ve 15 Ocak Cuma günü başlayabileceğini söylemişti. 

Korona aşısı kimlerden başlayacak?

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.

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