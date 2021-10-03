Korona alan öğrenciler karantinada kaç gün kalacak?
Korona olan öğrenciler karantinada ne kadar kalacak? Güncel koronavirüs tablosuna göre; 2 Ekim tarihi itibariyle Türkiyede son 24 saatte 27 bin 973 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayılarının özellikle de çocuk ve gençlerde görüldüğü Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanırken, Bakanlık yaptığı son dakika açıklamasıda temaslısı kabul edilen ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin karantina sürecine ilişkin yeni güncellem yaptı. Peki temaslı olup a karantinana olan öğrenciler kaç gün karantinada kalacak? PCR testi yapmayan öğrencilerin karantina süresi ne kadar? İşte detaylar.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 72,35 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 86,99 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 110 milyon 159 bin 938’e yükseldi.
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı tarafından COVID-19 Rehberi'nin "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" konulu bölümü güncellendi. Temaslı öğrenciler ile aşısı eksik olanların karantina süreleri kısaldı. Korona temaslısı olup semptom göstermeyen aşısız veya eksik aşılılar ile ilköğretim ve lise öğrencilerinin karantina süreleri kısaltıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından COVID-19 Rehberi'nin "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" konulu bölümü güncellendi.
Korona olan öğrenciler karantinada kaç gün kalacak?
Buna göre aşısız veya eksik aşılı Kovid-19 temaslısı kişilerin karantinası, "semptom göstermemeleri halinde" PCR testi yapılmaksızın 10'uncu günde sonlandırılabilecek. COVID-19 temaslısı kabul edilen ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin karantina sürecinde de semptom gösterip göstermedikleri takip edilecek. Semptom göstermeyenlerin karantinaları 5'inci günde yapılacak PCR testinin negatif çıkması durumunda sonlandırılacak ve bu öğrenciler okula devam edebilecek. PCR testi yapılmadığı durumda ise öğrencinin karantinası 10'uncu günde sonlandırılacak.