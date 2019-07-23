0553 313 94 23

Köroğlu Gençlik Teşkilatı Derneği Başkanı Alan: "ABD bizim verdiğimiz mesajı almıyor"

Köroğlu Gençlik Teşkilatı Derneği, Amerika ve HDP’yi protesto etti.

23 Temmuz 2019 Salı 14:16
Köroğlu Gençlik Teşkilatı Derneği Başkanı Alan: "ABD bizim verdiğimiz mesajı almıyor"

Köroğlu Gençlik Teşkilatı Derneği, Amerika ve HDP’yi protesto etti. Köroğlu Gençlik Teşkilatı Derneği Başkanı Mahmut Alan, "Artık eski millet yok karşısında, bu millet ne demek istediğini anlıyor.Ama ABD bizim verdiğimiz mesajı almıyor" dedi.


Köroğlu Gençlik Teşkilatı Derneği üyeleri Amerika Büyükelçiliğinin yakınlarında şehit diplomat Osman Köseyi andı. Teşkilat üyeleri anma sonrasında ABD ve HDP’yi protesto etti.


Grup adına konuşma yapan Köroğlu Gençlik Teşkilatı Derneği Başkanı Mahmut Alan, şunları kaydetti:


"Erbil’de hainbir suikast sonucunda şehidimiz, diplomatımız Osman Köse şehit edildi. Tabii S-400"ler Türkiye’ye geldikten sonra ve Amerika Büyükelçisinin diplomat şehitlerimizin önünde poz vermesinden sonra Osman Kösenin şehit edilmesi açıkça bir mesajdır ve biz mesajı aldık. Artık eski millet yok karşısında, bu millet ne demek istediğini anlıyor. Ama ABD bizim verdiğimiz mesajı almıyor. Amerika’nın bu mesajından sonra gördük ki HDP ve PKK arasında bir işbirliği gözler önüne serilmiştir. Biz daha fazla bizden kesilen vergilerle HDP’li milletvekillerine para vermek istemiyoruz. İnsan haklarının konu edenler neredesiniz? Diplomatımızı şehit ettiler.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Ağaoğlu Abdulkadir Ömür’den imza aldı
    1. Başkan Ağaoğlu Abdulkadir Ömür’den..
    2. En tehlikeli ülke orası! 6 ayda 17..
    3. Türkiye Petrolleri üst yönetimi..
    4. Sahte içkiye jandarma darbesi
    5. On Birinci Kalkınma Planı Resmi..
    6. JÖH ve PÖH ne zaman alım yapılacak?..
    7. Ayının parçaladığı şahıs toprağa verildi
    8. Trabzonspor'un Avusturya kampı sürüyor
    9. Avşar’ın Basın Bayramı mesajı
    10. KESK zam talebini açıkladı
    11. Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni..
    12. Ardahan’da kamyonet ile otomobil..
    13. Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı
    14. Osmangazi’de çocuklar için yüzme vakti
    15. GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora..
    16. Başkan Gürkan’ın Basın Bayramı mesajı
    17. Ayının parçaladığı talihsiz adam..
    18. Eyüpsultan Meydanı’nda ücretsiz YKS..
    19. El-Bab ile ticari ilişkiler masaya..
    20. AK Parti'den flaş S-400 açıklaması
    21. Karaköprü Belediyespor hücum hattını..
    22. Sansürün kaldırılışının 111’nci..
    23. Elazığ'da 125 yıllık tarihi konak..
    24. Bileyici Kurban Bayramını gözlüyor
    25. Rusya'dan S-400 açıklaması
    26. Kazım Kurt: “Özgür basın geleneğine..
    27. KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları..
    28. KPSS Alan Bilgisi oturumları cevap..
    29. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu..
    30. MKE Ankaragücü'ne yeni sponsor
    İşte Suudi Arabistan'da 'ılımlı İslam' adı altında yapılan rezillik!
    İşte Suudi Arabistan'da 'ılımlı İslam' adı altında yapılan rezillik!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi