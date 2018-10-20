'Britanya kan banyosu': İngiltere’de her tür suç ciddi artışta

yeniakit.com.tr Ömer E. Keçeci Ülkemizde mâşerî vicdanı ciddi surette rahatsız eden suçların minimize edilmesi için “önce ahlak ve iman” diyenlere karşı “önce ve sadece Batı” diyenler bulunadursun, Batı’da her tür suç ve rezilliğin memleketlerini kavurduğu görülüyor. Son olarak İngiltere için yayınlanan istatistikler, anlayış ve uygulamalarının daha kendi toplumlarına deva olamadığını gözler önüne serdi.

İngiliz Gazete: “Britanya Kan Banyosu”

Meşhur İngiliz gazetesi Daily Mail’in bu başlıkla duyurduğu habere göre İngiltere’de suçların zaten yüksek düzeyde bulunması yetmezmiş gibi bir de tırmanışta olduğu görülüyor.

Habere göre, 1 yıl içinde İngiltere’de yaşanan cinayetler %14 artış göstermiş halde. Yükselen şiddet seviyesi korkularının merkezi ise, başkent Londra. Londra’da sadece geçen yaz cinayet vakalarının 100’ü aştığı tespit edilmektedir. Geçen hafta yaşanan bir cinayetle ise Londra’da sayı son olarak 113’ü buldu. Takriben 4 aylık bir zamanda meydana çıkan bu tablo, büyük çaplı bir terör saldırısının meydana getirdiği zayiatın bile ötesine geçmiş gözükmektedir. Keza bu cinayetlerin bazılarındaki gaddarlığın dedektifleri de hayretlere gark ettiği de belirtilmektedir.

İngiltere’nin en büyük ikinci şehri Birmingham’da ise Londra’dan da yüksek oranda cinayetler vukua geldi.

Bıçak yahut keskin bir aletle işlenen suç sayısı ise 39.332’yi bularak, 2011’den beri görülen en yüksek orana ulaştı.

Hırsızlık ve Cinsel Saldırı Suçları Patladı, Yargılanma ise Hak Getire...

Polis kayıtlarına göre cinayetler %14 artarken, ev soygunları %2, araç hırsızlığı %7, bunlar haricindeki soygunculuk %22 artış gösterdi. Bıçakla işlenen suçlarda %12 artış yaşanırken cinsel saldırı niteliğindeki suçlarda ise tam %18’lik bir artış meydana geldi.

Buna mukabil, İçişleri Bakanlığı verilerine göre kayıtlı suçlardan yalnızca %8.7’si için suçlama veya mahkemeye celp vuku buldu.

Davaların %46.6’sında soruşturma, şüpheli tanımlanamadan bitirildi... Bununla birlikte bu oranın az biraz da olsa yıldan yıla düştüğü kaydedilmektedir.