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Korkuteli’ndeki deforme yollar yaz sezonuna yeniliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi kış aylarında yağışlar nedeniyle deforme olan Korkuteli İlçesi’nin Küçükköy, Taşkesiği ve Söbüce mahalleleri grup yollarında bakım ve onarım çalışmaları yapıyor.

11 Haziran 2019 Salı 11:44
Korkuteli’ndeki deforme yollar yaz sezonuna yeniliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi kış aylarında yağışlar nedeniyle deforme olan Korkuteli İlçesi’nin Küçükköy, Taşkesiği ve Söbüce mahalleleri grup yollarında bakım ve onarım çalışmaları yapıyor.


Büyükşehir Belediyesi, yeni yollar ve asfalt çalışmalarının yanı sıra mevcut yolların da bakım onarımını ihmal etmiyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Korkuteli’ne bağlı Küçükköy Mahallesi’nin deforme olan yolunda bakım çalışması yaptı. Olumsuz hava şartları ve kullanım nedeniyle deforme olan asfalt tabakasını iş makinesi ile söken ekipler dolgu malzemesi ile doldurduğu yerleri silindir ile sıkıştırdı. Ekiplerin asfaltlama çalışmalarını da tamamlamasının ardından yol daha sağlam ve konforlu hale gelecek.



Deforme olan yollar onarılıyor


Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri Korkuteli Taşkesiği ve Söbüce Mahalleleri grup yolunda da bakım ve onarım çalışmaları yapıyor. Taşkesiği Mahallesi grup yolunda asfalt yama çalışması gerçekleştiren ekipler bir yandan da Söbüce Mahallesi grup yolunda yoğun yağışlardan dolayı çökme olan bölgede dolgu çalışmaları yapıyor. Korkuteli İlçesi’ndeki grup yollarını yerinde inceleyen Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir, çetin kış şartlarında deforme olan yayla yollarının yaz sezonuna hazır olacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:44
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